UNICEF nombra como nueva Embajadora de Buena Voluntad a la youtuber Lilly Singh

UNICEF ha nombrado este viernes, en un acto celebrado de Nueva Delhi, a la youtuber Lilly Singh como nueva Embajadora de Buena Voluntad.

Lilly Singh es una actriz, cómica y escritora, conocida en Internet como 'Superwoman', que se servirá de su extraordinaria presencia digital para implicar a niños y jóvenes, y empoderarlos para hablar sobre los desafíos a los que se enfrentan.

Singh se mostró "agradecida y honrada" por su nombramiento y prometió usar su voz "para apoyar la misión de UNICEF de llegar a todos los niños. "Los niños que he conocido aquí están superando numerosos desafíos y son una prueba viviente de lo que un niño puede lograr si se le da una oportunidad", agregó.

La youtuber ha viajado al estado de Madhya Pradesh, en el centro de India, donde ha mantenido un encuentro con adolescentes y jóvenes que crecen en circunstancias difíciles, incluyendo la pobreza extrema, pero que han sido capaces de introducir cambios positivos en sus vidas.

Lilly Singh, de 28 años, tiene más de 11 millones de suscriptores en YouTube. Este año lanzó el libro superventas 'How To Be A Bawse' y se conoció que va a participar en la nueva adaptación de 'Fahrenheit 451' para la cadena HBO. Además, se colocó en el primer puesto de la lista de Top Influencers de la revista Forbes en la categoría de entretenimiento.

Como Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, utilizará sus plataformas para mostrar el trabajo de UNICEF y comprometer a sus millones de seguidores en la defensa de los derechos de los niños. Su nuevo papel en UNICEF se complementa con su iniciativa 'Girl Love', cuyo objetivo es acabar con el odio entre niñas y se centra en la positividad al estimular el apoyo entre mujeres y niñas.

Singh se une a una impresionante lista de Embajadores de Buena Voluntad de UNICEF que incluye a David Beckham, Orlando Bloom, Jackie Chan, Muzoon Almellehan, Danny Glover, Liam Neeson, Priyanka Chopra, Ricky Martin y Shakira, entre otros.