La peor campaña humanitaria de 2016 muestra a los niños como "objetos pasivos" y al donante como "el único salvador"

La ONG noruega SAIH ha otorgado, por quinto año consecutivo, los premios 'Radi-AID Awards 2016', un certamen donde son seleccionados las mejores y peores campañas humanitarias. Este año, el 'The Rusty Radiator Award' ('El Radiador Oxidado') ha recaído en la ONG Compassion International por su video 'The Wait Is Over' ('La espera ha terminado') que narra la historia de Halena, una niña de 8 años de Indonesia cuya vida cambia al lograr un 'sponsor' de Australia.