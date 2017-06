Detenidos dos 'groomers', uno en Valladolid, e identificados 25 menores que subieron imágenes porno a Youtube

Etiquetas

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a dos presuntos 'groomers' y han identificado a 25 menores, varios de ellos menores de 14 años y que han sido objeto de protección, que subieron a Youtube imágenes pornográficas propias u obtenidas en la red.

Los menores se grababan a sí mismos en la mayor parte de las ocasiones utilizando dispositivos electrónicos pertenecientes a sus padres, han informado a Europa Press fuentes policiales.

En el marco de esta operación se ha detenido a dos hombres, uno ellos en Tarragona, que se hacía pasar por un menor y logró persuadir a doce víctimas para que le hicieran llegar material pornográfico infantil. El otro individuo fue arrestado en Valladolid por compartir el mismo tipo de contenidos a través de una conexión wifi ajena para evitar ser descubierto.

VÍDEOS EN YOUTUBE

La operación se inició tras detectarse varios vídeos de imágenes íntimas o relacionadas con la pornografía infantil en el sitio web Youtube.

Desde un primer momento, los agentes tuvieron las sospechas de que los autores de tales imágenes eran menores de edad, por lo que se realizaron gestiones con celeridad para poner fin a tales acciones y dar protección a los responsables cuya edad fuera inferior a 14 años.

Tras llevar a cabo una laboriosa investigación, se pudo comprobar que los menores se grababan a sí mismos, la mayoría de las veces utilizando dispositivos electrónicos de sus progenitores, sin ningún tipo de control parental.

UN EXPERTO CON ANTECEDENTES

Tras seguir la pista de uno de los perfiles que subía imágenes de contenido sexual, supuestamente perteneciente a un menor, los agentes descubrieron que en realidad la persona que se encontraba tras él era un hombre, de 45 años, que ya había sido detenido en dos ocasiones por abusos sexuales a menores.

En el registro de su domicilio los investigadores encontraron un elevado número de archivos relacionados con pornografía infantil. Además, ante la sospecha de que pudieran existir delitos más graves, se realizó un exhaustivo estudio del material intervenido, en el que se descubrió que el detenido acosaba sexualmente a doce menores de edad -mediante técnicas de grooming (se hacía pasar por menor)- para conseguir fotografías y vídeos pornográficos de sí mismos.

En el marco de la misma operación, los agentes también identificaron y detuvieron a otro adulto, de nacionalidad colombiana, que utilizaba la conexión wifi ajena de una casa a la que tenía acceso para evitar ser descubierto.

Entre los 25 menores identificados hay varios que cuentan con menos de 14 años. Todos han sido puestos en situación de protección y han realizado labores de asesoramiento por parte de la Policía Nacional a sus progenitores para prevenir que vuelvan a darse nuevos casos en el futuro.

Igualmente se analiza el material informático intervenido para comprobar la posible participación de otras personas adultas en los hechos investigados.

En uno de los casos, relativo a una menor de trece años, destaca la extrema dureza de las imágenes que había difundido, tratándose de series de pedofilia conocidas e intervenidas por la Policía a pedófilos de gran peligrosidad en distintos países

CONSEJOS

La Policía Nacional ha recordado la importancia de educar a los niños y adolescentes en pautas seguras para navegar en la Red y evitar ser víctimas de grooming y otros delitos.

Para ello, aconseja que los padres hablen con sus hijos y dejen claro que hay que desconfiar de desconocidos -en el mundo virtual, no todo el mundo es quien dice ser-; no se deben proporcionar o compartir nunca imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales; y que no hay que ceder nunca al chantaje del acosador y solicitar la ayuda de un adulto o de la Policía en caso de estar siendo víctima de acoso o intimidación en internet.

Asimismo, han incidido en la conveniencia de que los padres tengan instalado algún dispositivo de control parental en sus terminales electrónicos y pautar normas de uso con los menores.

El Grupo de Redes Sociales de la Policía Nacional propone un "contrato" para que los padres de hijos menores de 13 años fijen junto a ellos una serie de normas de buen uso de sus dispositivos de acceso a internet y que está disponible en el enlace http://ow.ly/d/3jsb

La Policía Nacional también tiene a disposición del ciudadano la siguiente dirección de correo electrónico para comunicar este tipo de hechos: www.policia.es/colabora.php