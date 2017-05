Fiscalía investiga varios casos de presunta prostitución de menores del centro de Monteolivete

Etiquetas

La Fiscalía Provincial de Valencia está investigando varios casos de presunta prostitución de menores residentes en el centro de Monteolivete y en los que no está implicado personal de las instalaciones ni los hechos se produjeron en su interior, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

La investigación se inició este mismo año y los supuestos hechos delictivos no se cometieron en el centro, de titularidad pública y dependiente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Asimismo, y no está implicado personal de las instalaciones, han concretado las mismas fuentes, que no han precisado cuántas víctimas hay.

Precisamente este miércoles, la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, recordó que en relación con Monteolivete, se había informado de un posible caso de corrupción de menores residentes en el centro y de la detención en abril de un hombre por estos hechos, que rondaba por la instalación desde 2005.

Según informaciones recientes, por otro lado, en este centro se había tenido conocimiento de un caso de presuntos abusos entre menores residentes.

Asimismo, Oltra desveló este miércoles en las Corts un supuesto caso de abusos sexuales por parte de un educador del centro de menores de Segorbe (Castellón) hacia una menor, un hecho investigado por un juzgado desde septiembre de 2016.

Según indicó la consellera en su comparecencia, el centro despidió al trabajador pero no puso en conocimiento los hechos a las autoridades correspondientes. Fue una profesora de la EPA la que, tras una conversación en clase con la menor, lo trasladó la dirección territorial.