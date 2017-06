Gijón, sobre las declaraciones de la testigo: "Jamás he consumido servicios de prostitución ni he tomado drogas"

Etiquetas

El diputado del PP ha escrito al juez para prestarse a la realización de una prueba toxicológica y dar acceso a todo su historial médico

El diputado del grupo parlamentario popular y concejal del Ayuntamiento de Palma, Álvaro Gijón, ha negado "absoluta y rotundamente" las acusaciones que ha vertido sobre él una testigo del caso Cursach y ha sentenciado: "Jamás en mi vida he consumido servicios de prostitución, ni he consumido ningún tipo de droga".

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlament, el diputado 'popular' ha dicho que "no conoce ni ha hablado nunca con Cursach" y ha reiterado que "no tiene la más mínima intención de dimitir" de los cargos públicos que ocupa a pesar de admitir que todo este proceso le está resultado "extremadamente duro en lo personal, en lo familiar y también, evidentemente en lo profesional".

"Siento una profunda indefensión, pero estoy absolutamente tranquilo, con la conciencia limpia, porque nada de lo que se ha dicho es cierto, de modo que no he cometido absolutamente ninguna ilegalidad", ha afirmado el diputado.

Gijón ha reiterado que no conoce ni al empresario Bartolomé Cursach ni a Miguel Pascual. "No les he visto en mi vida, no hemos compartido absolutamente nada juntos, no hemos hablado nunca y, por tanto, no he estado nunca en ninguna finca como dice la testigo ni en ninguna fiesta", ha asegurado.

"Jamás en mi vida he consumido servicios de prostitución y, por lo tanto, no he podido estar nunca en una casa la calle Lluis Martí ni en la calle Génova, donde al parece, como dice la testigo, se ofrecían servicios de prostitución", ha detallado en declaraciones a los periodistas.

NO HE CONSUMIDO DROGAS

Tras insistir en que nunca ha consumido drogas, Gijón ha explicado que ayer presentó un escrito al juzgado en el que se presta para presto para hacerse un análisis médico-forense, "en el que se me practiquen pruebas de toxicología para eliminar cualquier duda al respecto".

Gijón ha dicho que también ha dado su consentimiento para que se pueda acceder a todo su historial médico, tanto en la Seguridad Social como en la sanidad privada, dando vía libre a que se pueda comprobar tipo de información.

Asimismo, ha indicado que ha pedido al juez "que solicite si él, en algún momento de su vida, ha tenido algún tipo de contacto, ha solicitado información o ha sido objeto de algún tipo de tratamiento que tenga relación con lo que se está diciendo".

"SITUACIÓN DE PRUEBA DIABÓLICA"

Con todo, el diputado del PP ha dicho que se encuentra en "una situación de prueba diabólica", porque, según ha apuntado, "es imposible que la testigo pueda demostrar nada de lo que se dice, sencillamente porque no ha ocurrido, pero, al mismo tiempo, se dan todo tipo de detalles escabrosos y de mal gusto que pueden hacer dudar a los investigadores y hacerles creer que estas declaraciones son ciertas".

Del mismo modo, Gijón ha lamentado que hace tiempo que ha desaparecido la presunción de inocencia hacia él, si bien, ha aseverado que "piensa seguir exactamente igual: Demostrando que soy inocente y dando la cara ante los medios y colaborando con el juzgado cada vez que me lo pida".

El diputado 'popular' ha explicado que se ha leído "toda la declaración de la testigo 31" y, ante ello, ha afirmado que siente "vergüenza ajena y estupor por la gravedad de lo que se dice".

Con todo, ha considerado que desde su punto de vista es una declaración "repleta de contradicciones" y se ha mostrado convencido de que podrá demostrar ante el juez que "está mintiendo".

"No puedo ocultar que en lo personal está siendo extremadamente duro. Supongo que esto es el juego de la política, pero voy a demostrar que soy inocente y, cuando se demuestre, me querellaré contra todas las personas que me han calumniado o injuriado para poder defenderme", ha apostillado.