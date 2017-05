Oltra sobre centros de menores: "La diferencia es que en Monteolivete el peligro estaba fuera y en Segorbe dentro"

Etiquetas

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha insistido este jueves, tras conocerse que Fiscalía está investigando varios casos de presunta prostitución de menores residentes en el centro de Monteolivete que la diferencia es que en este centro de València "el peligro estaba fuera" y se pudo proteger a los menores con la Policía y en Segorbe "estaba dentro" y se trasladó a los niños.

Así lo ha dicho Oltra en el pleno de las Corts en respuesta a la diputada del PP María José Català después de que ésta haya acusado a Oltra de "llevar una semana intentando esconder que la Fiscalía investiga dos casos de prostitución con menores en Monteolivete". Según fuentes conocedoras del procedimiento, en los casos que investiga Fiscalía no está implicado personal de las instalaciones ni los hechos se produjeron en su interior.

"Hoy hemos sabido todos lo que ha pasado en la gestión de los centros de menores y lo que la vicepresidenta no contó ayer y lleva una semana intentando esconder y es que la Fiscalía investiga dos casos de prostitución con menores en Monteolivete", ha indicado la parlamentaria 'popular'.

Asimismo, la diputada del PP ha criticado a Oltra por mantener en el centro de Monteolivete a 38 niños a pesar de los casos de prostitución "muy graves" y de recordarle que el centro es cien por cien público. "Su gestión, un año después. Esa era su verdadera miseria que intentaba usted esconder ayer", le ha espetado.

Al respecto, Oltra le ha preguntado si tiene "un problema de sordera" porque ha indicado que en su intervención de este miércoles en el pleno de las Corts denunció que "había un caso de corrupción de menores, que la policía nos había advertido y eso precipitó la decisión de trasladarlos por la ubicación no idónea y porque el entorno no favorecía que estuvieran ahí los niños". "Ustedes tenían a 80 niños cuando llegamos y nosotros 38 a día de hoy y a finales de junio no habrá ningún niño en Monteolivete", ha subrayado.

"Yo informé de eso ayer y dije que ya había una detención de una persona que estaba en esa red de corrupción de menores porque se había mejorado la vigilancia a través de la Policia Nacional". Si ustedes no escuchan no es culpa mía", ha subrayado, para remarcar que la diferencia es que en Monteolivete el peligro "estaba fuera" y se pudo proteger a los menores con la Policía, en Segorbe el peligro "estaba dentro" del centro y la única manera de protegerlos era trasladándolos.

OLTRA DICE QUE CONTÓ "HECHOS" CONTRASTADOS

Posteriormente, en declaraciones a los medios en los pasillos del parlamento valenciano Oltra también se ha referido al hecho de que la dirección del Centro de Menores de Segorbe, gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas, esté valorando la posibilidad de adoptar medidas judiciales por acusarles de no haber denunciado un supuesto caso de abusos sexuales por parte de un educador hacia una menor, por un ataque al honor, la vicepresidenta ha explicado que lo que hizo "no fue opinar, sino dar datos".

"Todo lo que dije estaba contrastado por datos, informes y documentos, lo que planteé es una serie de hechos, que se sepan esos hechos es algo que le puede molestar a la dirección del centro, lo entiendo, pero son hechos, no son opiniones, y los hechos no atacan nunca a la honorabilidad, los hechos son hechos", ha dicho, parafraseando una frase de Joan Manuel Serrat: "Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio".

En todo caso, ha agregado, "están en su derecho si creen que se les ha vulnerado en alguna medida algún derecho de presentar lo que consideren conveniente". Asimismo, ha indicado que no les ha llegado ninguna solicitud de reunión por parte de la dirección del centro, aunque ha recordado que atienden "todas las solicitudes" que les llegan.