El PP insta a Oltra a pagar la deuda de seis meses a los centros de menores tutelados y a "dejar de desprestigiarlos"

El coordinador del área social del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes, José Juan Zaplana, ha emplazado a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, a "pagar ya a los centros tutelados de menores de la Comunitat Valenciana", a los que asegura que la Generalitat adeuda seis meses, y "a dejar de desprestigiarlos".

Zaplana ha presentado una batería de preguntas en la cámara autonómica dirigidas a Oltra sobre su gestión en los centros de menores en los dos últimos años, tras los datos dados a conocer por Oltra en esta semana sobre instalaciones como las de Segorbe y Monteolivete, y las medidas adoptadas tras los informes de la inspección, según ha informado el PP en un comunicado.

El diputado 'popular' ha señalado que "las mentiras de Oltra con los centros de menores se le han girado como un boomerang y han puesto a la luz sus dos años de nula gestión y su incapacidad para solucionar los problemas".

En esta línea, ha pedido a Oltra que "deje a un lado la demagogia y la utilización con fines políticos de cuestiones tan delicadas solo para tapar su incapacidad en la gestión". "Está poniendo en tela de juicio el prestigio de centros que llevan años trabajando, emitiendo juicios de valor basados -como se está viendo ahora- en conjeturas generales y sin pruebas. Cuando se gobierna no se puede ser tan irresponsable manipulando la realidad para echar las culpas de su mala gestión al PP. Oltra debería trabajar más y quejarse menos", ha reclamado.

"DOS AÑOS PASEÁNDOSE"

El diputado 'popular' ha manifestado que los casos conocidos son "una denuncia por un presunto caso de prostitución y una denuncia de Trabajo", ambos en el centro de Monteolivete de la red pública. "Estos dos casos han sucedido durante la gestión de Oltra y no son herencia de nadie. Es estar dos años paseándose, echándole la culpa a otros y no ponerse a trabajar y tomar decisiones", ha reprochado.

"No puede exigir a los demás porque ella no cumple y asfixia a los centros con impagos. Para el mantenimiento de los centros de menores dice que no hay dinero pero para ponerse más asesores, crear nuevas agencias para enchufar amigos o poner en marcha una televisión sí que hay fondos. Es lamentable. Oltra está más cómoda haciendo oposición porque cada día demuestra que no sabe gobernar", ha criticado.

El diputado popular ha expresado sus dudas sobre el nuevo plan de Oltra respecto a la política de menores y lo ha calificado de "otro brindis al sol" porque en estos momentos "no hay tantas familias acogedoras en la Comunitat Valencia para atender tan alto número de menores como pretende la señora vicepresidenta".

"Estamos ante otro plan precipitado, sin haber escuchado a los sectores afectados y de dudosa aplicación. Su trabajo no es pasearse por los platós de televisión, que es lo que lleva haciendo dos años, sino gestionar de una vez", ha añadido.