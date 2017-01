LOS JUDÍOS ESPAÑOLES RECHAZAN EL VETO MIGRATORIO DE TRUMP A SIETE PAÍSES MUSULMANES

Etiquetas

Los judíos españoles expresaron hoy su rechazo a los vetos migratorios “por motivos raciales o de religión”, en referencia a la prohibición acordada por el presidente de EEUU, Donald Trump, de impedir la entrada en su país a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán).Sobre esta cuestión se pronunció hoy en el Senado el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Querub, quien acudió a esta sede parlamentaria para participar en el acto con motivo del Día Oficial de la Memoria del Holocausto. Antes de participar en esta ceremonia, Querub se refirió, en declaraciones a los periodistas, sobre el veto migratorio acordado por Trump y afirmó que “desde luego los judíos nunca vamos a estar de acuerdo en vetos o en oposiciones por motivos raciales o de religión”.Sostuvo que entiende que ha habido una “mala interpretación” de la decisión del presidente estadounidense, en el sentido de que se supone que las medidas del inquilino de la Casa Blanca “van en contra de aquellos que pueda ser que puedan tener un origen o una vinculación con el terrorismo”. En todo caso, reiteró que los judíos españoles “nunca compartiremos vetos por motivos raciales”.“PACTO POR LA EDUCACIÓN”Repecto al antisemitismo en la actualidad, Querub dijo que existe una situación “preocupante” al respecto en Europa, pero afirmó que “España no es, desde luego, un país antisemita”.Sostuvo que en la sociedad española “subyacen aún prejuicios antisemitas”, pero indicó que “el Ministerio del Interior y los Cuerpos de Seguridad del Estado han hecho un trabajo magnífico”. Además, destacó que “el principal peligro que acecha es el terrorismo yihadista”.Al mismo tiempo, Querub dijo que “lo más importante es que la sociedad civil y, sobre todo, las generaciones más jóvenes sean conscientes de que el racismo, la xenofobia, el antisemitismo no lleva a nada” positivo, sino a “violencia, a destrucción, a guerras”.Por este motivo, abogó por que se alcance en España un “pacto por la educación” que incluya la cuestión de la xenofobia y el antisemitismo, con el fin de que “acontecimientos como el Holocausto u otros parecidos no ocurran nunca más”.