Juan Ignacio Zoido: "La denominación Biri no está asociada con grupos violentos"

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que la denominación 'Biri' "no está asociada con grupos violentos" después de que la Comisión Estatal contra la Violencia prohibiese la entrada de cualquier distintivo con dicha terminología al estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

"No he sido Biri", ha dicho el ministro, reconocido sevillista. "El nombre existe mucho antes que los Biris Norte, que luego se lo apropiaron. La denominación Biri no está asociada con grupos violentos", ha explicado Zoido en relación a Alhaji Momodo, jugador que tuvo el Sevilla durante la década de los 70, y al que apelaron 'Biri Biri'.

"Soy sevillista de carné, quiero ir al campo a disfrutar con el colorido de la afición y quiero ir tranquilo con mis hijos sin que haya actitudes violentas", ha añadido el responsable de Interior en declaraciones al programa 'El Partidazo' de la Cadena Cope.

El ministro también fue preguntado por el gesto de Sergio Ramos en la visita al Pizjuán después de meter el penalti en la Copa del Rey. "No entiendo el gesto de Ramos como una provocación", ha indicado Zoido, al que tampoco le agradó. "No me gustó. Creo que era innecesario", ha apostillado.

En relación a otros asuntos, el ministro ha subrayado que debe haber "tolerancia cero" con aquellos jugadores cuyas actitudes "tengan carácter racista, xenófobo o se falte al respeto en los propios estadios". "Lo importante es ir al fútbol y estar seguro", ha indicado Zoido al ser preguntado por el caso de Roman Zozulya, jugador del Betis cedido al Rayo Vallecano.