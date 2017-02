UNIDOS PODEMOS DICE QUE EL PP ALIENTA LA “XENOFOBIA” Y EL “RACISMO”

Etiquetas

- Tres años después de la muerte de 15 inmigrantes en la playa de El Tarajal (Ceuta). El Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados lamentó este lunes que tres años después del fallecimiento de 15 inmigrantes en la playa ceutí de El Tarajal el PP sigue alentando la “xenofobia” y el “racismo”, al tiempo que demandó que los responsables políticos, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, comparezcan en la Cámara Baja.Distintos representantes parlamentarios se expresaron de esta manera en declaraciones en la Puerta de los Leones del Congreso, donde guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de aquel suceso. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acudió también al acto, pero no realizó declaraciones. La diputada de Unidos Podemos Ione Belarra lamentó que desde ese día no haya “dimitido ningún responsable político”, aunque se mostró “moderadamente optimista” por la reapertura del caso. La Justicia, dijo, “no va a ser capaz de reparar lo ocurrido a las familias”, que todavía no han obtenido los visados para poder reconocer los cuerpos de sus hijos, indicó. El secretario tercero de la Mesa del Congreso, Marcelo Expósito, pidió mandar un mensaje “claro” que vaya “en contra del ascenso de la extrema derecha, el racismo y la xenofobia” y de las “políticas agresivas” en este sentido. Además, advirtió de que las políticas del PP “son aliento para la xenofobia y el racismo”. Asimismo, Enric Bataller, de Compromís, exigió que los responsables políticos, Fernández Díaz y Fernández de Mesa, den una explicación sobre lo ocurrido en sede parlamentaria.