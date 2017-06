El alemán Rüdiger pide sanciones más duras para insultos racistas

Etiquetas

El internacional alemán Antonio Rüdiger consideró este sábado que es necesario agravar sanciones e, incluso, habría que suspender los partidos en los que los aficionados canten insultos racistas, dos días antes del debut de la selección germana en la Copa Confederaciones de Rusia.

Durante la rueda de prensa, el defensa de la Roma estimó que debería haber sanciones más graves para evitar los insultos racistas. "El árbitro debería apelar a la voz del estadio si eso sucede. Luego, sería apropiado que haya una advertencia. Y si los cantos no terminan, creo que estaría bien suspender el partido", indicó Rüdiger, cuya madre es oriunda de Sierra Leona.

El jugador de 24 años destacó que hay gente que minimiza los cánticos, sin considerar los sentimientos de los agredidos. "Es fácil para las personas que no tienen el mismo color de piel decir que debemos mantener la calma. Pero ellos no saben lo que se siente. En mi opinión, son necesarias acciones duras", afirmó Rüdiger.

El ex futbolista del Stuttgart recordó que él mismo fue víctima de insultos racistas. "Estamos en 2017, situaciones así no deberían existir. Yo fui víctima de cantos de monos en varios partidos y no pasó nada. Eso debe ser cambiado", consideró el internacional alemán.