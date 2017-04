El presidente del Málaga, multado con 6.000 euros por su incidente con la policía antes del Málaga-Atlético

Etiquetas

El presidente del Málaga, el jeque Abdullah Nasser Al-Thani, ha sido multado con 6.001 euros por la Comisión Antiviolencia por el incidente que protagonizó con la policía local antes del encuentro de LaLiga Santander contra el Atlético de Madrid, disputado el pasado 1 de abril en La Rosaleda.

Según informa la Comisión Antiviolencia, ha propuesto esta multa de 6.001 euros al presidente del Málaga por negarse a acceder al estadio por la zona autorizada y conduciendo su vehículo particular, a pesar de las indicaciones de la Policía Local, por otro paso no habilitado.

Antivolencia denuncia que Al-Thani condujo por una zona en la que había multitud de aficionados a una "velocidad inapropiada" e, incluso, llegó a rozar la espalda de un agente "con el consiguiente riesgo de atropellarlo" antes de acceder al estadio.

Tras el partido, publicó varios comentarios en sus redes sociales con insultos a la Policía. "Con lo que ha sucedido hoy con la policía española y el racismo, se acaba esta temporada, siento decir que no voy a volver aquí más", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, Al-Thani calificó como de "racismo muy claro" la actitud de la policía. "No hay respeto en este país. La Policía no me ha permitido entrar al estadio. No hay justicia ni respeto en este país, lo siento pero es la verdad. Me golpearon en el cristal de mi coche sin ninguna razón, quiero mis derechos. Fue un mal día por lo que pasó con la estúpida Policía y por la mala suerte del equipo", añadió.