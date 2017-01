Estos son alimentos para una despensa anticáncer

Etiquetas

La historia de Odile Fernández es diferente. Ella como otros tantos ciudadanos ha padecido el cáncer, sin embargo, ella se enfrentó a él investigando sobre la enfermedad y buscando estudios médicos. Hoy seis años después está curada. Su cáncer era de ovarios estaba en el estadio cuatro, tenía metástasis y su pronostico no era bueno. “Mi hijo de tres años fue quien me ayudó a dejar de llorar y luchar por vivir. Hacer todo lo posible para seguir aquí”, relata Odile.

Tras conocer su diagnostico se pasó una semana llorando, tras expulsar el odio y la rabia, como dice ella, se centro en vivir. De la parte médica ya se encargaba su oncólogo, así que ella decidió informarse de nuevas terapias y estudios para poner todo lo que estaba a su alcance para recuperarse. Ahora Odile publica el libro'Mi revolución anti cáncer' donde cuenta su historia y relata todo lo que a ella le ayudó a superar la enfermedad con el fin de servir de ayuda a otros enfermos.

¿Cómo fue el momento en el que te dijeron que tenías cáncer?

Cuando me lo dijeron lo vi todo muy negativo. Tenía miedo a morir, a la muerte y al dolor. Solo pensaba en que me iba a doler. En mi vida todo estaba enfocado a que iba a morir sí o sí, era un cáncer con metástasis.

Lo veía todo muy negativo. Soy médico de familia y por mi profesión he visto morir a mucha gente y he acompañado a muchos hasta la muerte. El saber tanto de la enfermedad me hizo pasarlo peor que otras personas. La enfermedad te hace replantearte muchas cosas, cómo he vivido hasta ahora y cómo quiero vivir lo que me queda...

¿Qué te hizo dejar de llorar y empezar a luchar?

Después de tanto llorar y cuando ya no me quedaban lágrimas y había sacado toda la rabia, la ira, el miedo, la ansiedad y la depresión empece a luchar. Después de que saliera todo lo negativo me puse las pilas, me dije a mi misma, “tienes un cáncer muy agresivo y te puedes morir mañana, ponte las pilas”.

En ese momento tenía un niño de tres año que me hizo luchar. "Cómo le voy a dejar huérfano, con lo pequeño que es no se va acordar de la cara de su mamá", me decía a mi misma. Él se convirtió en mi motivación para vivir. Hay que buscar las cosas que nos motiven para estar aquí y no irnos.

¿Te ayudó algo ser médico?

El ser médico fue un arma de doble filo, por un lado yo sabía todo el alcance de la enfermedad y eso que mi oncólogo no me hablaba de expectativas de vida. Lo primero que haces es buscar información y siendo médico tienes más acceso a ella. Lo primero que vi: cáncer de ovarios de estadio cuatro; supervivencia de 5 años. Al principio esto fue muy negativo porque lleve la enfermedad peor que muchas otras personas.

Más tarde se convirtió en algo positivo ya que por mi profesión tenía todas las herramientas necesarias para encontrar artículos científicos y podía aplicar las herramientas a las que otros enfermos no tiene acceso. Estudié lo que estaban haciendo en otros hospitales, las terapias que estaban siguiendo y decidí aplicarlas en mi. Esa fue la parte buena de ser médico.

La información que yo necesitaba no me la ofrecía el sistema sanitario por eso he publicado este libro. El enfermo de cáncer tiene miedo y está solo y con el libro quiero darle ciertas herramientas de ayuda y decirle que no está solo.

¿Cuándo empezaste a introducir estos cambios en tu vida?

La primera semana me la pase llorando, cuando dejé de llorar empece a actuar. Empece con la quimio y a la vez introduje los cambios en la alimentación, deporte y meditación. Lo que hice fue una medicina integrativa.

¿Qué es lo que más te costó cambiar?

Lo que más me costó fue dejar el dulce. Lo salado me lo pude quitar así como la carne roja, pero el sabor dulce me costó muchísimo. La parte del ejercicio no fue difícil.

Otra de las cosas que me costó fue cambiar emocionalmente. La mente es poderosa para lo bueno y lo malo y yo tuve unos días en los que no veía más allá de la muerte. Pero después con la meditación pude mejorar para centrarme en el presente y en cumplir mis sueños. Uno de ellos era volver a ser madre y lo he sido dos veces más.

¿Cómo debe actuar la familia y los amigos del enfermo de cáncer?

El enfermo de cáncer se siente solo y a veces para la familia y los amigos es muy difícil interactuar con él. No quieren preguntar para que no llore y otras veces vienen con la mejor de las intenciones y te arruinan. Yo recuerdo una persona que me dijo: “Yo conocí a fulanita que tenía lo mismo que tu y se murió a los tres meses”... frases como esas te arruinan. Hay que aprender a acompañar al enfermo y preguntarle qué necesita, que le hagas la compra, que le des un achuchón.... No que le digas que has leído por internet una cura milagrosa.

Se ha comprobado que las personas con cáncer con mayor apoyo psicoemocional viven más y mejor que las que están solas. Yo llegué a grabarle a mi hijo un vídeo de despedida porque pensaba que me moría. En mi caso la quimio era un paliativo para ganarle meses a la vida, yo quería vivir y ahí empezó mi revolución.

¿Cómo se sobrevive a la metástasis?

Cada vez son más los casos de personas que sobreviven con metástasis. A mi lo que me ayudó fue un todo, lo medico más los cambios que hice en mi vida.

¿Sigues yendo a revisiones?

Nosotros los enfermos de cáncer solemos decir que vamos a pasar la ITV. Los días previos se te remueve el estómago pero porque revives los inicios, los miedos y el sufrimiento. Todo esto es inevitable, pero según van pasando los años eso se va diluyendo.

¿Prevenir sigue siendo la clave del cáncer?

Dos de cada tres casos de cáncer se podrían prevenir, según la OMS. La prevención es muy importante y si pensamos en esta enfermedad como una con muchos factores de riesgo todo influye. Nadie te puede decir que no te va a tocar. Hay que prevenir desde que somos pequeños pero también es verdad que cada vez es más difícil. Comemos peor, estamos más estresados... vamos a ser la primera generación que viva menos que nuestros padres...

¿Qué es lo primero que le dirías a una persona que le acaban de detectar cáncer?

Lo primero que haría es darle un abrazo y le diría que se puede y que el cáncer no es igual a muerte.Hay que empezar a vivir y hay que mantener la esperanza. Tienen que buscar la luz en la oscuridad.

Alimentos anticáncer

Aceite de Oliva Hortalizas (Todos menos las patatas)Frutas ( Las más recomendadas son los frutos rojos) Frutos secos (mejor crudos) Legumbres (lentejas, garbanzos, alubias)Semillas (Chía, lino, sésamos, girasol calabaza, cáñamo) Cereales (Quinoa, trigo sarraceno, avena, arroz integral, arroz salvaje)Huevos (orgánicos)Pescado (boquerón, sardina, caballa, jurel, salmón salvaje, merluza, bacalao)