Urrutia: "Valverde es entrenador del Athletic hoy y es el mejor hoy"

Etiquetas

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, ha asegurado este jueves que a su manera de ver Ernesto Valverde sigue siendo el entrenador del equipo y es "el mejor" para desempeñar tal función, si bien ha asegurado que están en conversaciones para saber si renovará y que, en caso de que la respuesta del técnico sea negativa, el club tirará adelante porque "nadie es insustituible".

"Por la experiencia que tengo, cuando se mira al año que viene se hace un repaso general. Ernesto es entrenador del Athletic hoy y es el mejor hoy. Quedan tres jornadas y no nos podemos ir mucho más allá para hablar del año que viene. Pero nos estamos jugando muchas cosas", reconoció en rueda de prensa sobre el presente del equipo y el futuro inmediato pensando en Valverde y el banquillo.

Reiteró que con Valverde las cosas han salido "muy bien" y que no piensa en que se haya acabado el ciclo de Ernesto. "No, ¿cómo voy a pensar esto? Ahora mismo Valverde es el mejor entrenador para el Athletic. De nuestras conversaciones no sé cuál va a ser la decisión de esas reuniones, igual es contraria. Pero con Ernesto encaramos las renovaciones antes de la final de Copa hace dos años y el año pasado un poco antes, pero ya no es novedoso esto en el fútbol", añadió.

"Nadie puede decir que hemos hablado con ningún entrenador. Sé en qué club estoy. En el Athletic Ernesto está haciendo muy buen trabajo y él sabe, porque lo dice, que el Athletic siempre tira hacia adelante. Lo importante siempre es el equipo, es lo fuerte del Athletic, y no hay que tener miedo. Estamos todos a una", concluyó al respecto.

Urrutia aseguró estar igual que el año pasado por estas fechas, cuando Valverde sí optó por renovar. "Los que dicen si estoy inquieto o intranquilo, estoy igual que el año pasado y que el anterior. Si no, el club da muestras de fortaleza y como dice Ernesto esto tirará para adelante. Nadie es insustituible y así debemos valorar las cosas", matizó.

"No debo decir que el Barça está interesado en nadie, me centro en mi club y en aportar lo mejor que sé. Nosotros no hemos hablado con ningún entrenador, mostramos coherencia y es una contestación de la que se pueden sacar conclusiones", se sinceró el presidente, que dejó claro que no han hablado con nadie aunque, en caso de irse Valverde, su relevo podría estar en casa en la figura del Cuco Ziganda siguiendo esa coherencia.

Pero no quiere gastar energías en lo que pueda pasar, que ya pasará y ya transmitirá. "Me centraría en valorar lo que está haciendo el equipo un año más. El Athletic está ya acostumbrándose a estar peleándose en puestos de Europa de manera continuidad, hace mucho tiempo que no lo hacíamos tan seguido. Es un mérito que hay que valorarlo", apuntó.