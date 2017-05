Urrutia: "El trabajo de Valverde no ha sido una sorpresa, ha tenido un comportamiento ejemplar"

Etiquetas

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, aseguró que el trabajo realizado por Ernesto Valverde "no ha sido una sorpresa" y que el ya extécnico del equipo ha tenido "un comportamiento ejemplar" durante un periodo que calificó de "sobresaliente".

"El Athletic y Ernesto han decidido no prolongar su contrato. Sobre esta cuestión hemos hablado durante varias veces a lo largo de la temporada, tomando en estas últimas fecha una decisión final que, como en otros años, siempre se ha puesto el interés del Athletic por encima", expresó Urrutia este miércoles en la rueda de prensa de despedida del técnico.

El dirigente agradeció "el trabajo" del preparador cacereño. "No ha sido una sorpresa. Cuando decides que una persona tenga la responsabilidad de entrenar no sabes los resultados, pero sí su comportamiento y con Ernesto partía con mucha base de conocimiento, y él también respecto a mí", advirtió.

"Luego hay que hacer las cosas bien para dar el rendimiento que hemos dado y el equipo se ha estabilizado en la parte de arriba de forma continua. Ernesto no se relaja nunca y tiene la ambición de ganar cada partido y ser mejor y lo ha plasmado en el día a día de Lezama, los jugadores son un ejemplo diario de esa ambición", aseveró.

Por ello, Urrutia calificó el trabajo de Valverde de "sobresaliente", sin variar la nota entren o no en la Europa League, lo que depende de que el FC Barcelona gane la Copa del Rey este sábado. "Desde los 80 no entrábamos tres veces seguidas en Europa, llevábamos mucho tiempo que no estábamos en la 'Champions' ni que ganábamos un título. Su comportamiento ha sido ejemplar", sentenció.

De todos modos, no desveló nada sobre el futuro inquilino del banquillo rojiblanco. "Un entrenador va a haber. Tenemos una forma de funcionar que ya sabéis y creo nos hemos ganado ese crédito también", zanjó.