MADRID. MADRID CUADRUPLICA LAS MULTAS POR ENSUCIAR LA CIUDAD EN SEIS MESES

La Policía Municipal de Madrid ha impuesto 441 multas en enero por ensuciar las calles, lo que implica un aumento del 390% respecto a las sanciones cuantificadas en agosto por este mismo motivo. La alcaldesa, Manuela Carmena, ha criticado en varias ocasiones la “desidia” de los madrileños por mantener limpia la capital.“Es imprescindible que los madrileños no ensuciemos”, dijo la primera edil a un grupo de vecinos de Chamartín durante un encuentro vecinal celebrado en octubre. Hace unas semanas, la alcaldesa quiso predicar con el ejemplo y afirmó en un programa de televisión que ella misma recogía “cinco o seis latas” de camino al Consistorio.Hoy, con motivo del Pleno municipal de enero, Manuela Carmena ha tenido oportunidad en su comparecencia de retomar el asunto de la limpieza en Madrid aportando, entre otros asuntos, datos sobre las sanciones a los madrileños que ensucian: Este mes se han puesto una media de 14 multas por cuestiones relacionadas con la limpieza.En agosto se pusieron 113 sanciones por este motivo, en septiembre 250, en octubre 283, en noviembre 438 y en diciembre 337. Enero alcanza un pico con 441 multas impuestas por ensuciar las calles.En cuanto a las denuncias por la normativa de limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos, alcanzaron máximos en septiembre de 2016, mientras que en el mes de diciembre hubo 472 denuncias. No obstante, en enero se han reducido en enero a 234.La alcaldesa dijo la semana pasada en un acto con sus homólogos de Valencia y Barcelona que “Madrid está muy bonito, está limpio; aunque oigáis lo contrario no es verdad”. Y es que, a su juicio, “está preciosísimo”. Sin embargo, las críticas de la oposición siguen centrándose en buena medida en la falta de limpieza en la ciudad.