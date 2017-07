Cs estudia llevar al Pleno de Chamberí una propuesta para consultar a los vecinos el corte de Galileo

Etiquetas

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid está evaluando la posibilidad de llevar al Pleno de Chamberí de este próximo lunes una propuesta para que se consulte a los vecinos la peatonalización provisional de la calle Galileo.

Según ha explicado la portavoz de la formación naranja, Begoña Villacís, en declaraciones a Europa Press, la propuesta fue "vetada" porque Ahora Madrid sabe que en una consulta ciudadana "esos cortes no saldrían adelante". Además, mantiene que no fue lo mismo que se propuso en el Pleno, donde la oposición en conjunto votó a favor de eliminar este corte experimental, por lo que "tienen que cumplirlo".

Para Villacís, el corte de Galileo entre Fernando Garrido y Meléndez Valdés es un "desaguisado" que muestra el "totalitarismo" de Ahora Madrid. "A Ahora Madrid les gusta la participación directa, pero solo cuando dicen lo que les gusta; les gusta la democracia cuando es su democracia", ha criticado, para añadir a continuación que esta tarde acudirá a "apoyar a los vecinos".

Además, Villacís ha asegurado que el Gobierno municipal no cumple los mandatos del Pleno porque "solo está de acuerdo consigo mismo". "Esto demuestra que la salud de este gobierno se debilita cada vez más", ha manifestado.

Begoña Villacís ha criticado que se vea a la oposición como "decorado". "No van a cumplir nada, dan ganas de no asistir a los plenos, porque si no cumplen nada, para qué vamos a asistir", ha afeado la portavoz.