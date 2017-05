Villacís critica la "casa de los líos" de Ahora Madrid y la actitud "opaca" en la denuncia del Mutua Madrid Open

Etiquetas

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado la "casa de los líos" que Ahora Madrid ha convertido al Consistorio hasta llegar a "asemejarse a una comunidad de propietarios mal avenida" para, a renglón seguido, lamentar la actitud "opaca" en la denuncia del Mutua Madrid Open.

Un día después de la reunión del consejo de administración de Madrid Destino y en el acto por el aniversario de los 25 años de vida del Samur, Villacís ha reprochado que aún no conozcan los motivos por los que la alcaldesa, Manuela Carmena, haya tomado la decisión de "descartar" de la empresa a los delegados Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer.

"Lo que hace el gobierno es absolutamente opaco, no sabemos lo que está pasando, no sabemos las razones por las que se descarta a gente. Nos encontramos un buen día que se denuncia ante Fiscalía antes del Open y que la alcaldesa no lo sabía", ha declarado.

Villacís ha afeado que las diferencias ideológicas en el seno de Ahora Madrid provocan que se esté "destinando tiempo a gobernar este equipo de gobierno y no a gobernar la ciudad". A eso ha sumado los 50.000 euros de un contrato dado "a dedo" al mismo despacho de abogados que realizó el informe al Ayuntamiento sobre la EMVS.