Ugly Kid Joe amplían su gira española con concierto en Barcelona además del Garage Sound Fest madrileño

La última vez que Ugly Kid Joe pisaron la Ciudad Condal fue con Bon Jovi y Van Halen en 1995. Pero este año, coincidiendo con su participación en el Garage Sound Festival de Rivas Vaciamadrid, el grupo regresará a Barcelona.

La cita será el domingo 16 de julio en la Sala Bóveda, con entradas ya a la venta por 28 euros más gastos en FNAC, Carrefour, Halcón viajes y ticketmaster.es.

Formados en 1987 en Isla Vista, California, la banda liderada por Whitfield Crane sorprendió a todo el mundo con una propuesta musical muy canalla, y lograron el éxito con el tema 'Everything About You', incluido en la celebre película 'El Mundo de Wayne'.

Esa fue la cima de una popularidad que después progresivamente fue decayendo hasta la separación. Volvieron en 2010 y desde entonces se mantienen frescos en la carretera.