El Ayuntamiento de L'Hospitalet firma un convenio con la red local de inclusión social

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat ha firmado un convenio de colaboración con las entidades que forman la red local de inclusión Anadromes, con el fin de profundizar en la mejora de la inclusión social y laboral de las personas, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La red Anadromes está formada por doce entidades: Associació Cultural Tretze, Associació Benestar i Desenvolupament, Associació Joves per la Igualtat i la Solidaritat, Fundació Secretariado Gitano, Fundación Salud y Comunidad, Creu Roja de L'Hospitalet, Fundació Catalana Akwaba, Associació Recollim, Assat 50, Insercoop, Associació per la Joventut, Adolescents i Projectes per a la Infància y Drecera.

Con el nuevo marco de colaboración, se pretende promover un conocimiento en el conjunto de agentes sociales y económicos implicados en trabajar en la inclusión social y laboral de las personas, actualizar los sistemas de información e identificar las necesidades formativas y de empleo de la ciudadanía.