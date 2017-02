Márquez y Pedrosa presentan su nueva Honda RC213V para "aspirar de nuevo a lo más alto"

Etiquetas

Los pilotos españoles Marc Márquez y Dani Pedrosa han sido los principales protagonistas de la presentación oficial del equipo Repsol Honda, que se ha celebrado en el Centro de Exposiciones Internacional de Jakarta, donde han desvelado oficialmente la Honda RC213V con la que competirán en el Campeonato del Mundo de MotoGP.

Ambos pilotos subieron al escenario junto a Tetsuhiro Kuwata (HRC Director-General Manager Race Operations Management Division) y Livio Suppo (Team Principal), en el tercer año consecutivo que la presentación oficial del equipo Repsol Honda tiene lugar en Indonesia.

Márquez prometió esforzarse "al máximo para dar algo que celebrar" a los aficionados del equipo. "Hemos empezado los test de invierno bastante bien y ahora todos debemos seguir trabajando y seguir dando pasos hacia adelante para estar preparados para aspirar de nuevo a lo más alto", dijo.

Por su parte, Pedrosa reconoció que esta presentación "siempre es un momento emocionante". "Me encuentro bien y tengo muchas ganas de empezar un nuevo año de competición. También estoy muy contento de haber venido aquí para la presentación del equipo. El pasado octubre no pude acudir a un evento debido a una lesión y mucha gente desde Indonesia me mostró su apoyo", recordó.

Tras el acto, cuatro aficionados locales tuvieron la oportunidad de ver de cerca la MotoGP y conocer en persona a Márquez y Pedrosa, gracias a haber ganado un concurso promovido en las redes sociales de Repsol bajo el hashtag #MadAboutRepsolHondaTeam.

El siguiente reto para los pilotos del equipo Repsol Honda será en Australia, donde tendrá lugar el segundo test oficial de MotoGP entre los días 15 y 17 de febrero.