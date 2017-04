Previa del Sporting de Gijón - Real Madrid

Etiquetas

La segunda unidad quiere mantener la renta antes del Clásico El Real Madrid defiende su liderato eufórico tras Múnich ante un necesitado Sporting que busca aprovechar las rotaciones

La segunda unidad quiere mantener la renta antes del Clásico

El Real Madrid defiende su liderato eufórico tras Múnich ante un necesitado Sporting que busca aprovechar las rotaciones

El Real Madrid defenderá este sábado en El Molinón (16.15 horas) su liderato en LaLiga Santander ante un necesitado Sporting de Gijón, frente al que desplegará su 'segunda unidad', obligada a sacar los tres puntos que le permitan llegar al Clásico de la semana que viene con la oportunidad de sentenciar el título.

El conjunto madridista llega a Asturias con una ventaja de tres puntos sobre el FC Barcelona y dispuesto a presionar a los de Luis Enrique Martínez, que jugarán posteriormente en el Camp Nou ante la Real Sociedad. Y lo harán con el estado de ánimo por las nubes después de su brillante victoria en Múnich que les acerca a las semifinales de la Liga de Campeones, aunque aún deben culminar su trabajo este próximo martes.

Los de Zidane siguen inmersos en su frenético mes de abril y la semana que viene tendrán dos citas que pueden decidir gran parte de sus opciones de aspirar a una temporada brillante con las visitas del Bayern y el Barça, pero antes deben saldar este siempre complicado choque ante un Sporting dispuesto a aprovechar cualquier relajación y falta de atención para mantener sus opciones de permanencia.

Los de Rubi saben que enfrente tendrán a la denominada 'segunda unidad' del líder, que volverá a tener su oportunidad en un encuentro importante para que los 'primeros espadas' reserven sus fuerzas para las 'batallas' que se avecinan. La de El Molinón también lo será por lo que se juegan los locales, que no tienen excesivo margen en su pelea por la permanencia.

El Real Madrid se encontrará con una tesitura complicada sobre todo a la hora de configurar su defensa. Sigue únicamente con dos centrales sanos (Sergio Ramos y Nacho), pero el canterano está apercibido de perderse el Clásico y la no recuperación a tiempo ni de Pepe ni de Varane les obliga a ser cautos en sus acciones y eso puede ser una ventaja para la delantera sportinguista, actualmente con poco tino ofensivo.

Zidane debe decidir si arriesga y junta a los dos, da descanso a Nacho, reconvierte, como en la vuelta copera en Balaídos, a Casemiro o da la alternativa al cantearon Tejero, novedad en la lista. Además, tampoco tiene a Carvajal, sancionado, y Marcelo acumula tres partidos seguidos por lo que en los laterales también hay dudas con Danilo ocupando uno de ellos y la opción de poder ver a Fabio Coentrao, casi inédito en la campaña. Casilla ocupará la portería por el descanso dado a Keylor Navas.

En el centro del campo, no hay descansos y eso abre ciertas dudas en su configuración, aunque lo más probable es que vuelva Isco, de nuevo con poco protagonismo en los tres últimos choques del equipo. Kroos ya rotó en Butarque y podría estar en el once junto a Mateo Kovacic para que Casemiro se reserve.

Arriba, con la baja confirmada de Gareth Bale, afrontando su enésimo problema físico, y con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema sin ni siquiera viajar, debe ser el turno para Álvaro Morata, que estará acompañado seguramente por un Marco Asensio que está brillando cada vez que Zidane le da minutos y que en Múnich tuvo un papel clave. Lucas Vázquez debería ser el tercero en cuestión si no se le usa para otros papeles.

UN PUNTO DE NUEVE POSIBLES PARA EL SPORTING

Por su parte, el rival del conjunto blanco, el Sporting de Gijón, también se juega mucho en este partido y apela a El Molinón para seguir vivo en su pelea por la permanencia, de nuevo complicada por una mala racha de tres jornadas seguidas sin ganar que le tienen a cinco puntos del Leganés, equipo que marca la zona de permanencia.

El Real Madrid no ha perdido en el estadio gijonés en sus últimas ocho visitas, pero no suele ser un escenario en el que se sienta excesivamente cómodo. Allí nació el popular 'Así, así gana el Real Madrid' y el público siempre aprieta cuando les visita el equipo madridista. El año pasado se marchó sin marcar ni ganar y el Sporting deberá manejar bien la presión para no cometer errores y tener opciones.

El equipo de Rubi afronta con muchas urgencias este encuentro por culpa de una última semana mala para sus intereses, que empezó bien con un empate en el Ramón Sánchez-Pizjuán y que cerró mal tras perder un duelo directo clave en casa ante el Málaga (0-1) y dejar una discreta imagen en Anoeta (3-1), pero los de delante tampoco lo han aprovechado y le han mantenido con vida.

Canella, Moi Gómez y Carmona se perfilan como titulares tras estar en el banquillo en San Sebastián, mientras que Cop se ha recuperado para encabezar las opciones atacantes y con ganas de tomarse la revancha tras le penalti que falló en el Bernabéu y que podría haber supuesto un punto. Burgui está sancionado, aunque tampoco podría jugar por la 'cláusula del miedo', y Lacina Traoré y Douglas Costa están lesionados.

FICHA TÉCNICA.

-POSIBLES ALINEACIONES.

SPORTING DE GIJÓN: Cuéllar; Lillo, Meré, Amorebieta, Canella; Sergio Álvarez, Vesga, Moi Gómez; Carmona, Isma López; y Cop.

REAL MADRID: Casilla; Danilo, Tejero, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Isco; Lucas Vázquez, Morata y Asensio.

-ÁRBITRO: Fernández Borbalán (C.andaluz).

-ESTADIO: El Molinón.

-HORA: 16.15/beIN LaLiga.