Carmen Lomana insiste en que Belén Esteban y Kiko Matamoros le deben dinero

Carmen Lomana fue una de las famosas que no se quiso perder el concierto de Sting en Madrid por el Universal Music Festival que se celebra en la capital. En el concierto, la socialité volvió a recalcar que los colaboradores de Sálvame, Belén Esteban y Kiko Matamoros, le debía mucho dinero.

CHANCE: ¿Qué destacas de Sting?

CARMEN LOMANA: Adoro, me gusta todo, hay temas que me gustan mucho. Me gusta lo elegante que es, lo buena persona que es, me parece un hombre admirable.

CH: ¿Quién no ha bailado con él?

C.L: Es poesía, aparte de ser un clásico creo que es muy buena persona además de muy buen cantante.

CH: ¿Planes de verano?

C.L: Acabo de llegar de Ibiza, la semana que viene me voy a Asturias a la casa de mi familia y luego no sé, ya veremos, igual me voy a Saint Topez o directamente a Marbella.

CH: Recuerdo el accidente que solo quedó en un susto en Asturias.

C.L: Yo no he vuelto desde ese día, me da un yuyu que me muero. Me dieron un coche que no era automático, estoy acostumbrada al automático y lo dejé por ahí.

CH: ¿No te apetecería escribir un libro de tu vida?

C.L: Todo el mundo me lo dice, hoy me han llamado de una productora y me lo han comentado. Ya lo escribiré cuando tenga tiempo y esté más relajada, es como para llamarse Siete Vidas, en mi vida ha habido muchas cosas.

CH: ¿Y esa pequeña batalla que has iniciado contra Belén Esteban?

C.L: No, batalla no, he contestado. He esperado el momento oportuno, yo estaba calladita pero cuando he visto cómo estaba. Uno puede ganar un juicio, yo les gané a los tres y nunca hice esas cosas. Al final está haciendo que la gente le de pena Toño. Tú no puedes hablar si no tienes fuerza moral para decir algo cuando tú estás debiendo dinero.

CH: ¿Te fías de que te pague?

C.L: Supongo, eso mi abogado lo sabrá, hasta ahora ha sido misión imposible.

CH:¿Lo estás peleando?

C.L: Mi abogado sí. Pero yo le dije no le embargues, que yo soy tonta, les quité los intereses. Pero ya lo peor es Kiko, que no ha pagado nada. Pero es que a Belén se lo pagó la Fábrica de la tele. Matamoros les dijo a la fábrica de la tele ni me lo paguéis, me da igual, pero vamos a ir a por ellos también. Yo me voy a poner como Belén, en plan justiciera. Ya es mucha tomadura de pelo. La única que ha pagado ha sido Mila.

CH: ¿Qué vas a hacer con ese dinero?

C.L: Pues no sé. Guardarlo o no sé, tú sabes que lo de qué vas a hacer con el dinero es muy relativo, de momento yo que cobre esas costas no quiere decir que lo vaya a gastar.

CH: Una celebración en la que estemos invitados.

C.L: Eso sí, después del verano si cobro os aviso a todos. Tengo ganas de dar un fiestón en mi casa.