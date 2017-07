Boris Izaguirre reconoció que Narcís Rebollo le ha devuelto la sonrisa a su amiga Eugenia Martínez de Irujo

Etiquetas

Anoche, muchos de nuestros famosos acudieron a una fiesta en el Palacio de Liria. Jaime Martínez Bordiú, Pepe Barroso, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa o Juan Peña son solo algunos de los invitados que acudieron a la fiesta que dio el actual Duque de Alba.

Entre los invitados pudimos ver también a Boris Izaguirre que no pasó desapercibido con su look total pink. Como amigo de Eugenia Martínez de Irujo, Boris no dudó en reconocer que Narcís Rebollo le ha devuelto la sonrisa a su amiga.

CHANCE: Pero qué guapo.

BORIS IZAGUIRRE: Muchas gracias, un poco sin voz, recién bajado del avión.

CH: No has podido faltar a la cita.

B.I: No sé, Eugenia nos ha convidado y siempre es un placer volver a casa y queremos ver el jardín que es lo más maravilloso.

BORIS IZAGUIRRE: "ES UNA RELACIÓN RELAJADA, CÓMODA, HA EMPEZADO BIEN, ES UNA MAGNÍFICA RELACIÓN"

CH: ¿Tendrá Eugenia algo importante que anunciar?

B.I: No, siempre es bonito hacer algo de esto. Eugenia y sus hermanos intentan, al menos una vez al año, hacia finales de julio, verse con sus amigos.

CH: Presentación en sociedad de Narcís Rebollo.

B.I: Pues es cierto, creo que es una magnífica relación pero a Narcís lo conocemos todos mucho. Narcís viene a darnos la alegría de la que están disfrutando ambos.

CH: Se les ve felices.

B.I: Muchísimo, yo estoy encantado. Es una relación relajada, cómoda, ha empezado bien, es una magnífica relación.