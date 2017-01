Oubiña (Celta): "Esperemos que los jugadores sigan compitiendo a las mil maravillas"

Etiquetas

El secretario técnico del Celta de Vigo, Borja Oubiña, espera que los jugadores del conjunto vigués "sigan compitiendo a las mil maravillas" ante el Alavés en semifinales de la Copa del Rey, subrayando que su club no puede ser favorito en una competición que no ha ganado nunca.

"Cualquier rival que tocase es bueno. Es bueno que Celta y Alavés puedan estar en la final. Hay que afrontar la eliminatoria de la mejor manera y esperemos que los jugadores sigan compitiendo como hasta ahora, a las mil maravillas", dijo Oubiña tras el sorteo, celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Además, recalcó que el Celta "no puede ser favorito en una competición que no ha ganado nunca", pero que van a competir como si lo fuesen. "La condición no la tenemos, esto no da puntos ni nada", aseveró.

Finalmente, explicó que compiten para llegar a la final del torneo del '.ko' y que están "muy ilusionados". "Hemos sido capaces de llegar a varias finales y no hemos ganado ninguna. Es una competición muy atractiva y dada la altura a la que estás es apetecible", sentenció.