TV3 'esconde' los farolillos independentistas en la retransmisión de la Cabalgata de Vic

Cuatro días ha durado la polémica en los medios y al final esa ha sido la mayor publicidad porque en la retransmisión de la Cabalgata de Vic apenas se han visto farolillos independentistas. El desfile comenzó a las cinco y media de la tarde pero la televisión catalana no conectó en directo hasta las siete y media.

Había varios puntos de directo, uno en la grada de los medios y dos a pie de calle, con entrevistas a los asistentes. Muchos miraban con lupa todos los planos del desfile en busca de los farolillos de la polémica. Pero había que fijarse mucho para distinguirlos en algunos de los planos generales. Nada de primeros planos.

Esa imagen contrastaba con otras que podían verse en Twitter y en la que sí se mostraban los farolillos con la estelada independentista.

La ANC reparte farolillos independentistas en la cabalgata de Vic y también en Badalona https://t.co/oCwKXv9lD9pic.twitter.com/iwDEmhQSEC — Antena3Noticias (@A3Noticias) 5 de enero de 2017

Cavalcada de reis a Vic 😀 pic.twitter.com/qH7OjcPqcf — LLUIS REAL i GRETHEL (@LluisRealKlein) 5 de enero de 2017

La polémica surgió a principios de esta semana cuando la Asamblea Nacional Catalana (ANC) hizo un llamamiento para para llenar de farolillos con la estelada la Cabalgata de los Reyes Magos en Vic. El objetivo era aprovechar que iba a ser televisada para conseguir mayor visibilidad para el movimiento independentista.

La polémica no tardó en pasar a los medios y la mayoría de los partidos se pronunció en contra de esta utilización de los niños y de la tradición navideña para hacer política. Algunos partidos llegaron incluso a pedir a TV3 que suspendiera la retransmisión para evitar dar más publicidad a ambas organizaciones independentistas.

Ja tenim aquí la Cavalcada dels Reis d'Orient! La nit més màgica de l'any arriba a la seva 74a edició a la ciutat de #Vicpic.twitter.com/p7qYts5KLG — Alcaldessa de Vic (@AlcaldessaVic) 5 de enero de 2017

Los dos días previos a la cabalgata se intensificó la polémica. La mayoría de los medios de comunicación dedicó editoriales a los farolillos con esteladas de Vic, rechazando la iniciativa, que iba sumando detractores. Entre ellos se encontraba Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso quien afirmo: "No me gusta, yo no lo haría".

"Está fuera de lugar y no me gusta lo que pasa en Vic, pero sabemos perfectamente que forma parte de una cortina de humo y una polémica orquestada por Ciudadanos y PP", afirmó Rufián. El de ERC se mostró partidario de dejar a los niños "al margen" y confesó que a él no le gustaría ver "a niños en procesiones con la bandera española".

Al final los farolillos independentistas sólo han servido para dividir a los nacionalistas catalanes, ya que muchos han mostrado publicamente su rechazo a la utilización de estos acontecimientos infantiles y que tienen que estar marcados por la ilusión para fines políticos.