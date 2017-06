El entrenador del Crotone cruza Italia en bicicleta por salvarse del descenso

Etiquetas

Davide Nicola, entrenador del Crotone, fue recibido en Turín por 300 personas después de nueve días de bicicleta en un viaje que calificó de "cuento de hadas" mostrándose realmente emocionado con el trato recibido a su llegada, tras cumplir con su promesa al certificar la permanencia en la Serie A.

"Ha sido un hermoso viaje, un cuento de hadas", dijo Nicola. "En Turín he sido recibido con gran entusiasmo, estoy realmente emocionado", expresó. Hace dos meses, con su equipo a punto de descender a la Serie B italiana, el mister turinés prometió que recorrería en bicicleta los 1.300 kilómetros que separan Crotone de su ciudad natal si se salvaban.

Cuando fue preguntado acerca de su estado físico dijo no sentir "ningún dolor en particular". "A partir de mañana tendré una mejor idea y tal vez me sienta un poco cansado. Lo que más me importa es que mi objetivo ha sido alcanzado, cumplí la promesa y con la ayuda de muchas personas también hemos llamado la atención de muchas personas a la cuestión de la seguridad en las carreteras", concluyó.

El Crotone ha jugando esta temporada por primera vez en la Serie A y ha estado toda la temporada coqueteando con el descenso, pero finalmente acabó el curso dos puntos por encima de los puestos de descenso.