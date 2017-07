Puyol: "Recuerdo unos años que se celebró mucho una Copa cuando nosotros ganamos Liga y 'Champions'"

Etiquetas

El exjugador del FC Barcelona Carles Puyol ha recordado que hace algunas temporadas el Real Madrid celebró "mucho" una Copa del Rey cuando el conjunto culé se proclamó campeón de LaLiga Santander y de la Liga de Campeones, justo de manera inversa a lo sucedido este año.

"Hemos ganado la Copa. Yo recuerdo unos años que se celebró mucho una Copa cuando nosotros ganamos Liga y 'Champions'. Yo creo que todos los títulos tienen mucho valor y esta Copa también fue importante. Ahora empieza una temporada nueva y vamos a ver lo que pasa", declaró en una entrevista a El Partidazo de COPE.

Sin embargo, el de La Pobla de Segur se mostró en contra de las palabras de su excompañero Xavi Hernández, que afirmó que no pagaría mucho dinero por un canterano que se haya ido de Can Barça. "Son opiniones que hay que respetar. Yo creo que hay que ir caso a caso", expresó.

"Si necesitas al jugador y se ha ido... En el caso de Piqué, que ha tenido un rendimiento espectacular, no le hubiésemos fichado. Yo, en ese caso, volvería a repetir la operación incluso pagando un precio más elevado, que me parece que solo se pagaron 5 millones, que es un regalo", añadió.

Por otra parte, valoró la incorporación del lateral portugués Nélson Semedo al conjunto azulgrana. "Es un muy buen jugador. Es un jugador joven que lo ha hecho muy bien y vamos a ver ahora cómo se adapta al Barcelona. Espero que le vaya todo perfecto", señaló.

Además, espera que la operación por Marco Verratti pueda concluir de manera satisfactoria para el club catalán. "Está en un equipo que no quiere vender, no necesitan dinero y no es solo lo que quieras, sino lo que puedas. Pero bueno, esto es trabajo de la dirección deportiva del FC Barcelona y todavía queda mucho mercado", subrayó.

Por último, Puyol mostró su satisfacción por la renovación de Leo Messi. "Es bueno para las dos partes, para el Barcelona y para Leo. Es su casa, la gente le quiere, se siente muy cómodo aquí. Yo creo que no había otra salida", concluyó.