CATALUÑA. MILLO PIDE A PUIGDEMONT “QUE SEA VALIENTE Y ABANDONE LAS TRINCHERAS”

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, confirmó hoy en el ‘Fórum Europa. Tribuna Catalunya’ la vigencia de la 'operación diálogo' lanzada por el Gobierno central y la necesidad que el presidente de la Generalitat de Catalunya “sea valiente y abandone las trincheras del 'no a todo' e intente llegar a acuerdos”. Todo ello para evitar la “colisión” que, según Millo, supondría la celebración del referéndum.En el citado encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva Economía Fórum, el delegado del Gobierno en Cataluña insistió en advertir a Puigdemont de la necesidad de hacer marcha atrás con el referéndum. “Que salga de la zona de confort porque no podemos sumir a los catalanes en el día de la marmota continuo”, reclamó al presidente catalán. Millo aseguró, en este sentido, que la operación Pika que se ha saldado con 18 detenciones y 24 registros por supuesta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya, no ha afectado en nada a la 'operación diálogo', ni a la mano tendida del gobierno.Para Millo, “hace falta en este momento que todas las administraciones rememos hacia la misma dirección para afianzar la recuperación económica y acabar con la desconfianza política”. Además, insistió en la necesidad de que el gobierno de la Generalitat abandone el “victimismo” y “las actitudes heroicas” porque, según el delegado del gobierno en Cataluña, la gran mayoría de los ciudadanos no reclaman eso. Millo reflexionó sobre el referéndum: “aparte de ser ilegal, ¿qué aporta?”, dijo. “¿Qué tiene de ilusionante y de emocionante?”. Para el político popular, se trata de una “grave irresponsabilidad” que en caso de producirse llevaría a una Cataluña de los vencedores y los vencidos. ¿Eso es evolución o retroceso?, se preguntó. Interpelado por si cree que finalmente habrá elecciones en Cataluña este año, Millo dijo que sí y recordó que el mismo presidente de la Generalitat dijo que su mandato es limitado y anunció elecciones el día que asumió su cargo.