Cs de Barcelona critica a Colau por desoír a usuarios de bus con diversidad funcional en Sant Martí

La concejal de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Marilén Barceló, ha criticado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por "poner excusas y no ofrecer soluciones" ante las quejas de vecinos del distrito de Sant Martí que han alertado de que a numerosos autobuses del barrio no les funciona la rampa de accesibilidad y que hay equipamientos que no están preparados para personas con limitaciones físicas.