Más de 23.000 personas pasan por el IV Handmade Festival de Barcelona

Etiquetas

La cuarta edición del Handmade Festival cierra sus puertas este domingo en Barcelona tras tres días en los que se estima que más de 23.000 personas han pasado por su ubicación en el recinto ferial de Montjuïc.

De ellas, unas 4.500 han participado en las clases y talleres que se han ofrecido en el Palacio 2 y la Plaza Universo, ha informado Fira de Barcelona en un comunicado, espacio que se consolida como referente de las manualidades creativas de España.

"Hemos notado un gran interés sobre todo por los talleres y las masterclasses que hemos ofrecido conjuntamente con nuestros expositores", ha valorado la codirectora del salón, Laura Pararols.

En la mayoría de actividades, ha asegurado, las inscripciones han superado la previsión y se han tenido que cerrar por alta demanda.

En su cuarta edición, el Handmade barcelonés ha sido de nuevo el escaparate de las principales tendencias del sector DIY --'do it yourself' o hazlo tú mismo--, de las que han destacado el 'lettering' y el 'scrapbooking'.