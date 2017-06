EL 80% DE LOS QUE SE AHOGAN EN EL MAR O LA PISCINA SON HOMBRES

Etiquetas

El 80% de los muertos por ahogamiento o accidentes en el medio acuático son varones, según reflejan los datos relativos a 2016 de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. El año pasado fallecieron 437 personas en el medio acuático aunque, no obstante, la mortalidad en este ámbito se ha reducido un 17% en los últimos 10 años, según datos oficiales.En 2015 fallecieron en España 458 personas por ahogamiento y lesiones en el mar o la piscina, de los cuales 358 fueron hombres y 100 mujeres. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recordó hoy que los ahogamientos “se pueden prevenir”, por lo que lanza una serie de consejos a fin de reducir las cifras de muertos.El Gobierno pide que los ciudadanos se aseguren de que las piscinas donde se bañan cumplen con las medidas de seguridad como socorrista o cercado. Además, precisa a los padres que la vigilancia de los hijos menores no es responsabilidad del socorrista, sino suya: “La del socorrista es el salvamento acuático cuando sea necesario”.En caso de que alguien se haya alejado demasiado de la orilla y se encuentre cansado para regresar nadando, el Gobierno insta a nadar “de espaldas, moviendo las piernas solamente hasta llegar”. Asimismo, precisa que “no sobreestime su condición física ni su capacidad para nadar”.A aquellos que no saben nadar o lo hacen mal, el Ministerio de Sanidad recomienda que se utilice un chaleco salvavidas para bañarse o a la hora de practicar un deporte acuático, y precisa que “los flotadores hinchables no son recomendables”.En el caso de las personas mayores o con problemas de salud, es aconsejable bañarse siempre acompañado. Por último, el Ministerio alerta de que el consumo de alcohol antes del baño disminuye la capacidad de reacción ante un peligro y “puede propiciar conductas que pueden poner en riesgo nuestra salud”.TURISTAS AHOGADOSEl 30% de los que se ahogaron en 2016 en playas y piscinas españolas eran extranjeros, según un informe de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo consultado por Servimedia. De los 131 extranjeros que murieron en el medio acuático el año pasado, 78 fueron de países europeos, 14 africanos, siete americanos y 32 de nacionalidad desconocida.La mayoría de ahogamientos y accidentes tuvieron lugar en las playas, sobre todo en Andalucía y Galicia, que son las comunidades que más muertos acumularon en sus costas el pasado año: 66 y 69, respectivamente.