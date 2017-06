Anna González, promotora de #PorUnaLeyJusta: "Hay que aprobar el delito por imprudencia leve"

Etiquetas

La promotora de la iniciativa #PorUnaLeyJusta, Anna González, ha exigido a los grupos parlamentarios del Congreso que mejoren la Proposición de Ley Orgánica del Partido Popular para modificar el Código Penal, con el objetivo de ampliar de 4 a 9 años las penas de cárcel, en caso de improcedencia, grave frente a los atropellos de ciclistas.

Durante la presentación de la iniciativa de los 'populares' en el Congreso, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha recordado el empeño de esta mujer por modificar y endurecer las penas por imprudencias de tráfico que ponen en riesgo la seguridad de los ciclistas.

González es viuda de Óscar, un ciclista fallecido en 2015 tras ser arrollado por un camión cuando circulaba por el arcén. Tras el accidente, puso en marcha una iniciativa ciudadana con la que recaudó 200.000 firmas que se entregaron al Congreso para que se reformase la legislación a fin de evitar que queden impunes las muertes en carretera causadas por imprudencia. Esta campaña le llevó también a reunirse con el propio ministro para explicarle su caso particular y plantearle la necesidad de cambios legales.

En declaraciones a Europa Press, Anna González, ha valorado la iniciativa que presenta ahora el Grupo Popular y que, a su juicio, es "un paso importante". "Espero que el resto de los partidos puedan mejorar aún más su Promisión de Ley presentando sus enmiendas", ha declarado, para después concretar que los grupos deben aprobar el delito por imprudencia leve.

"El 90% de los accidentes de tráfico son por imprudencia leve y se quedan fuera del Código Penal sin derecho a juicio por este a vía", ha denunciado.

Asimismo, ha celebrado que la propuesta del PP introduce el delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales. Se pena además, el abandono aunque el conductor implicado nada pueda hacer por la víctima que hubiera fallecido y por tanto no pueda socorrerla, al considerar que se trata de una conducta dolosa e independiente del delito imprudente previo.

"Que quede claro que, a partir de ahora cuando la ley se apruebe en el Parlamento, si la persona que se marche del lugar de los hechos será un delito", ha subrayado González, quien considera haber llegado al final de su lucha. "Ahora ya está en manos de los políticos", ha remachado.

En este sentido, ha afirmado que el PP ha presentado una propuesta de Ley "interesante" que, entre otras cuestiones, cubre una de sus exigencias, el delito de omisión de socorro, también cuando la víctima ha fallecido en el acto.

"Ahora exijo al resto de partidos políticos que cumplan con su deber porque representan a los ciudadanos, aprobando el delito por imprudencia leve para que ninguna víctima en carretera se quede sin el derecho a juicio penal", ha insistido.

Por otro lado, Anna González espera que su caso, "para muchas víctimas, también sea una lección de vida". "Mi beneficio personal ya no es nada. Óscar ya no va a volver. Pero cuando te ocurre una desgracia así y puedes hacer algo para que otras personas no sufran lo mismo, es interesante hacerlo", ha reflexionado.