Choca con su moto, sale volando, se estampa contra un camión, y solo se rompe un dedo

Michael Silva de Aquino, un joven granjero brasileño de 18 años, se ha convertido en protagonista involuntario de uno de los vídeos más impresionantes vistos en los últimos tiempos en lo que accidentes de tránsito se refiere.

El pasado miércoles 11 conducía su motocicleta por una transitada calle del municipio de Bragança Paulista, en el estado de Sao Paulo, cuando chocó contra un vehículo que se incorporaba a la carretera.

Michael, que conducía a velocidad considerable, no tuvo tiempo de esquivar el obstáculo y chocó violentamente contra él. Su cuerpo salió disparado varios metros, con tan mala fortuna que impactó contra la camina de un camión que se encontraba aparcado más adelante. Unas cámaras captaron la espeluznante escena, y en poco tiempo comenzó a difundirse a través de los informativos locales y las redes sociales.

El vídeo sorprende todavía más llamativo porque se ve que Silva de Aquino no pierde el conocimiento tras el golpe e incluso parece incorporarse sin ayuda desde el suelo, mientras los lugareños se apresuran a socorrerle. Luego trascendió que se encontraba en buenas condiciones de salud y que solo había sufrido leves fracturas en el pie y la rotura del dedo.

“Pensé que no podría caminar nunca más, que me había roto todo”, confesó a la prensa brasileña. “Fue un golpe muy fuerte, no tengo palabras, parece una escena de película”, agregó tras ver la dureza de las imágenes.

