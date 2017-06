Citan a declarar como testigos a las jefas de los servicios de Farmacia del CHUS y CHUAC por el caso de la Hepatitis C

Etiquetas

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha citado a declarar este miércoles 14 de junio, en calidad de testigos, a las jefas de Farmacia del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) y del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), María Jesús Lamas Díaz y María Isabel Martín Herranz, respectivamente, en el marco de la causa abierta por el suministro de tratamientos de la Hepatitis C.

Según han informado a Europa Press fuentes de la acusación particular, las declaraciones comenzarán a las 11,00 horas de este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.

Además, han precisado estas mismas fuentes, desde el Juzgado se está notificando a las familias de las víctimas para ofrecerles el ejercicio de acciones.

Desde la propia plataforma gallega de afectados por Hepatitis C, acusación particular en la causa, se les pide a las familias de las víctimas que continúen luchando para que se siga investigando, pero se les aconseja no personarse como acusación particular debido al coste que esto supone.

En lo que respecta a los dos altos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) investigados por prevaricación y homicidio imprudente por la administración de los fármacos de la hepatitis C, Félix Rubial y Carolina Gómez-Criado, éstos defendieron el pasado mes de febrero en los juzgados de Santiago su actitud "diligente" a la hora de autorizar los medicamentos.

Actualmente, todavía tienen que comparecer cinco miembros de la subcomisión que decidía los tratamientos.