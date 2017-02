UNA VECINA CON DISCAPACIDAD VISUAL CONSIGUE QUE LA PLAZA DE PROSPERIDAD SEA ACCESIBLE

Etiquetas

- Tendrá guías en el suelo para llegar hasta el Metro. La plaza de Prosperidad, en el Distrito de Chamartín de la capital de España, será accesible para personas ciegas después de que una vecina con discapacidad visual instara al concejal del distrito, Mauricio Valiente, a poner guías en el suelo para llegar a la boca del Metro sin desorientarse.“Se trata de un espacio abierto y apenas hay referencias para saber dónde se encuentra uno”, explicó Carmen Bonet, una vecina ciega del barrio de Prosperidad que utiliza el Metro casi a diario. Sin embargo, encuentra serias dificultades para llegar a la boca del suburbano sin desorientarse.“Encuentro un banco, me separo; encuentro un alcorque, me separo; encuentro un señor, me separo. Acabo siempre teniendo que preguntar para que me indiquen dónde está la entrada al Metro porque llega un momento en el que no sabes dónde estás”, lamentó. Por tanto, en enero decidió acudir a la Junta de Distrito y, en el propio Pleno, expuso su problema y la necesidad de alcanzar una solución. Llegó a reunirse con Mauricio Valiente, que es tercer teniente de alcalde, y acordaron instalar guías en el suelo con un pavimento especial.“Una vez aprobado en el Pleno del Distrito lo que hemos hecho es solicitarlo al Área de Desarrollo Urbano Sostenible para que lo recojan en sus actuaciones inmediatas”, explicó Valiente en declaraciones a Servimedia. Según sus previsiones, la plaza de Prosperidad estará adaptada antes de que finalice el año. “Tiene un coste muy pequeño, pero es importante”.Estas guías son similares a las que se encuentran en el interior de algunas paradas de Metro, que señalan el recorrido a las personas ciegas hasta llegar al andén o para salir de la estación. “La suela lo puede notar y el bastón lo puede seguir”, explicó Carmen. Y es que la plaza de Prosperidad cuenta con bastantes obstáculos y, además, muchas veces se instalan casetas.Las guías, según expuso Mauricio Valiente, se colocarán desde los diferentes accesos a la plaza, como el semáforo que la conecta con López de Hoyos, y llegará hasta la boca del suburbano.MÁS OBSTÁCULOS EN LÓPEZ DE HOYOSLas obras de accesibilidad en este emplazamiento no se quedarán sólo en la plaza. El Ayuntamiento de Madrid también tiene previsto eliminar los alcorques de la calle López de Hoyos que se encuentran en medio de la acera y con una altura que ha provocado más de una caída.“Cuando uno va andando no espera obstáculos tan elevados”, se quejó Carmen Bonet. En este sentido, el concejal del distrito se ha comprometido a eliminarlos. Además, este tramo de la calle “está mal hecho” y provoca inundaciones en los locales a pie de calle.“Se trata de una reforma que se hizo con las prisas antes de las elecciones. Esto ha provocado muchos accidentes y, aprovechando esa remodelación de la plaza, vamos a actuar también sobre este asunto”, explicó Valiente.