Escribá: "No lo vi en el campo, pero Bakambu mete el segundo gol con la mano"

Etiquetas

El técnico del Villarreal, Fran Escribá, aseguró que no vio el segundo gol de su equipo de la victoria ante el Leganés (2-1), pero sí reconoció que Cédric Bakambu metió el tanto de la victoria "con la mano" en un partido, perteneciente a la jornada 33, que "perjudicó" a su rival.

"Igual que se puede perder cualquier partido podemos ganar cualquiera. No lo vi en el campo (el segundo gol), pero es verdad que la toca con la mano. A nosotros no han perjudicado y no nos quejamos y por eso decimos que nos han beneficiado. Prefiero mantener la línea de los árbitros", expresó el preparador del cuadro castellonense.

Preguntado por el choque, Escribá dijo que no fue su "peor partido" pese al sufrimiento para ganar. "Viendo los antecedentes del Lega sabíamos que iba a ser complicado. No se parten nunca. Nos han metido cinco atrás y nos ha costado. Cuando fuimos por fuera, cuando vamos por dentro no generamos nada", dijo.

"A nivel de juego no estuvimos tan mal, pero creo que no estuvimos brillantes. En la primera parte fuimos muy profundos, no sufrimos atrás, pero faltó fluidez arriba", finalizó Escribá ante los medios.