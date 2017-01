(AVANCE) YAKOVLEV. FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS RECIBEN COMO “ORO MORAL” LA DECISIÓN DE COSPEDAL SOBRE EL DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO

Etiquetas

La Asociación de Familiares de las Víctimas del Yak-42 acogieron este martes como “oro moral” la decisión del Ministerio de Defensa de asumir “total” e “íntegramente” el informe del Consejo de Estado sobre la gestión del accidente aéreo del Yak-42, el avión que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003, provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán.Así se pronunció el presidente del colectivo, Miguel Ángel Sencianes, en la rueda de prensa posterior a la reunión de una hora y media de duración que mantuvieron los familiares de las víctimas en la sede del Ministerio con Cospedal y la cúpula del Ministerio, en la que estuvo acompañado por Leopoldo Gay y Elizabeth Martínez, abogados del colectivo; Paco Cardona, vicepresidente; y Curra Ripollés, portavoz del grupo.Sencianes celebró el “cambio de criterio” que observaron en Cospedal tras asumir “total” e “íntegramente” el informe del Consejo de Estado que, dijo, da la razón a las familias al poner de manifiesto que el avión no tuvo que despegar, que no se vigiló la seguridad de los militares y que se produjeron irregularidades en la contratación del vuelo.En ese sentido, el presidente del colectivo dijo estar satisfecho con el contenido de la reunión en la que Cospedal se comprometió a buscar por “tierra, mar y aire” los contratos de compra de la aeronave, si bien no les prometió éxito en las indagaciones que lleve a cabo a tenor del escaso resultado que tuvieron sus predecesores al frente de Defensa.Por su parte, Ripollés afirmó que ha llegado el momento de “poner el marcador a cero” y abogó por esperar al informe que dicte Defensa sobre el dictamen del Consejo de Estado, del que espera que tenga el “tacto” y el “cariño” con el que han sido tratados en el Ministerio.A su vez, Cardona reconoció que la palabra “perdón” no se ha pronunciado durante la reunión, si bien subrayó que el cambio de actitud del Ministerio es “significativo” en todo lo relacionado con la gestión del siniestro.