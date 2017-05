FAMILIAS DE VÍCTIMAS DEL YAK-42 DICEN QUE "CONTINUARÁN LUCHANDO"

Etiquetas

Un grupo de nueve familias de militares muertos en el accidente del Yak-42 anunciaron hoy que "continuarán luchando", cuando mañana se cumple el 14 aniversario de la tragedia.Estas familias, que no forman parte de la asociación, indican en un comunicado que "han hecho falta 14 años para que admitieran que vuestras vidas no se apagaron por un mísero accidente, sino que por la negligencia de unos cuantos fueron arrebatadas 75 vidas"."Solo luchabais por una bandera que se encargó únicamente de tapar mentiras, ataúdes con tres pies y una misma necropsia para 62 personas. Mera mercancía y un estorbo eso fue vuestra/nuestra tragedia, eso fuisteis para este gobierno, para unos cuantos impresentables que destrozaron nuestras vidas llenándolas de mentiras, quitándonos lo que más queríamos, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro hijo, nuestro marido, nuestro amigo", agregan."Les ha dado igual hacernos esperar 14 años para admitir una verdad que gritamos desde el primer momento, nos llamaron locos, tacharon nuestro comportamiento como vergonzoso para nuestros familiares muertos, asesinados por ellos, los mismos que firmaban cartas amenazantes cada día para hacernos callar y que no siguiésemos destapando su basura", continúa el comunicado. "Y ahora firman una resolución diciendo que está bien, que nunca debió despegar aquel avión, que fue su maldita negligencia lo que acabó con vuestras/nuestras vidas. Gracias, por tardar 14 años en admitir algo que pudieron hacer el primer día (...) No vamos a rendirnos, tenemos toda nuestra vida para luchar por la que arrebataron a los nuestros, no lo olviden, nosotros no olvidaremos lo que nos han hecho. Jamás".