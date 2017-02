EL PP PIDE AL GOBIERNO UNA CAMPAÑA SOBRE ERRORES DE LOS CONDUCTORES AL VOLANTE

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a difundir una campaña de información en colaboración con todos los agentes implicados que permita a los usuarios conocer los errores más comunes de los conductores que pueden dar lugar a un accidente de tráfico en la vía pública.La iniciativa, que deberá ser debatida y votada en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja, señala que los accidentes de tráfico en las carreteras o ciudades españolas son una de las principales causas de muerte no natural en España.El año pasado se produjeron 1.038 accidentes mortales en las carreteras, en los que fallecieron 1.160 personas y otras 5.067 necesitaron hospitalización como consecuencia de las heridas sufridas. Estas cifras suponen aumentos del 1,4% (+15) en accidentes mortales, 2,6% (+29) en el número de fallecidos y 4,3% (+209) en heridos hospitalizados respecto de 2015.La proposición no de ley, recogida por Servimedia, indica que “es generalmente aceptado” que existen ciertos factores que inciden en el mayor riesgo de accidentes en el uso del tráfico rodado, como las condiciones climatológicas, el estado de la vía, su señalización y el error humano, pero no todos ellos tienen la misma importancia en la causa de los accidentes, puesto que, “a pesar de los fallos técnicos del vehículo y los derivados de factores ambientales, el factor humano es el responsable de más del 70% de este tipo de siniestros”.Los populares subrayan que se ha avanzado mucho en materia de innovaciones técnicas aplicadas al campo de la seguridad del vehículo, la adaptación de la red de comunicaciones por carretera y en las ciudades a sistemas de menor riesgo, pero “los errores humanos que determinan una alta tasa de siniestralidad, en numerosas ocasiones, son los grandes desconocidos”.“Uno de los principales problemas al que nos enfrentamos a la hora de abordar este tipo de accidentes es la idea de inevitabilidad que los rodea. Los accidentes se han asociado a lo imprevisible, con la carga de resignación que esto conlleva, siendo éste un concepto de fatalidad que dificulta mucho la mejora en su prevención”, apuntan.El PP recalca que el factor humano engloba todas las decisiones que se toman antes y durante la conducción y que es necesario “analizar, estar al día y dar a conocer cuáles son los principales despistes o errores y por qué se cometen”. Las autoridades tienen la responsabilidad de evaluar, con los datos de reconstrucciones de accidentes, la enorme cantidad de accidentes que se saldan con que el responsable del mismo es el conductor de alguno de los vehículos implicados.“Así, siendo el error humano un factor importante en la siniestralidad, conviene hacer cuantos esfuerzos sean posibles para concienciar a los conductores, de forma preventiva, del efecto que un error humano puede tener en el origen de un accidente en carretera”, concluye.