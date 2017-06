El alcalde de Getxo lamenta al accidente sufrido este miércoles por tres escolares y desea su "pronta recuperación"

Etiquetas

El alcalde de Getxo (Vizcaya), Imanol Landa, ha mostrado su pesar por el accidente ocurrido este miércoles en la explanada de acceso a la Casa Consistorial, donde han resultado heridas tres escolares. Landa ha lamentado lo ocurrido y ha deseado la "pronta recuperación" de las menores, que se encuentran "debidamente atendidas".

"He estado en contacto con las familias de las niñas, a quienes les he transmitido mi pesar por este desafortunado accidente, y les he trasladado todo mi apoyo para lo que pudieran necesitar", ha dicho el alcalde en un comunicado. Asimismo, ha lamentado "profundamente" que lo que iba a ser un acto de reconocimiento y agradecimiento por la labor realizada por estos escolares "se haya convertido en un desdichado incidente".

Por otra parte, en relación a lo acontecido, Landa ha señalado que "algo ha fallado y los servicios técnicos municipales están analizando las causas por las que la barandilla metálica ha cedido, provocando la caída de las niñas". Del mismo modo, la Policía Local está realizando el correspondiente trámite de diligencias informativas a los efectos oportunos.

Tres escolares han resultado heridas con traumatismos diversos al vencer la barandilla de protección de la explanada del Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia), poco antes de la entrega de premios del concurso medioambiental del 'Club Birzikla'. Una de las heridas, de 13 años, ha sido ya dada de alta, mientras otra joven de la misma edad presenta un traumatismo craneal de pronóstico leve. Una tercera chica, de 15 años, sufre un traumatismo craneoencefálico leve-moderado, de pronóstico reservado.