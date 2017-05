La Guardia Civil auxilia a un trabajador que quedó atrapado bajo una puerta de hierro de su empresa

Etiquetas

La Guardia Civil ha auxiliado a un hombre que se había quedado atrapado bajo la puerta de hierro que permite el acceso a los vehículos de la empresa en la que trabaja en Moguer (Huelva), según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa. Por ello, la Benemérita ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este suceso.

El dispositivo se desarrolló en la mañana del domingo alrededor de las 07,45 horas, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana que realizaba servicio para la prevención de la delincuencia en el término municipal de la localidad de Moguer observó a su paso por una empresa que la puerta de acceso de hierro forjado que permite la entrada de vehículos se encontraban tirada en el suelo.

Al aproximarse los agentes para comprobar los motivos de tal circunstancia, vieron a una persona que se encontraba atrapada bajo la puerta y que no se podía mover.

Ante esto, rápidamente levantaron la estructura de hierro, con el sobreesfuerzo correspondiente, ya que ésta medía aproximadamente 12 metros de largo y dos de alto, para poder liberar al hombre.

Una vez retirada, comprobaron las constantes vitales del varón y se dio aviso de manera inmediata a los servicios sanitarios, al tiempo que tomaron una serie de medidas para no ocasionarle lesiones de gravedad hasta la llegada de los mismos. En concreto, evitaron moverlo para no provocar una lesión medular grave, ya que esta persona manifestaba no tener sensibilidad en el tren inferior.

Además, esta persona respiraba de forma dificultosa y sufría pequeños desvanecimientos, por lo que los agentes tomaron de forma continua el pulso y procuraron mantener la conciencia del herido dándole conversación y ánimos.

Una vez que llegaron los servicios sanitarios de la localidad, al ver la gravedad del hombre, dieron aviso a la ambulancia 'Delta' de la zona que trasladó al herido a un hospital de la capital.

Esta persona es un trabajador de la empresa y se encuentra en observación, teniendo fractura de varias costillas y de una pierna. Ante estos hechos, la Guardia Civil tiene una investigación en curso para determinar las causas del accidente.

Desde la Benemérita han remarcado que la rápida actuación de los agentes ha sido "fundamental" para salvar la vida de esta persona y que no sufriera lesiones de gravedad.