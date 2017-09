ESTE VERANO HAN MUERTO AHOGADOS EL DOBLE DE MENORES QUE EL AÑO PASADO EN LAS COSTAS ESPAÑOLAS

Etiquetas

Un total de 30 menores han perdido la vida ahogados en las costas españolas en lo que va de año, lo que supone un incremento del 50% respecto al año pasado, según un informe de la Asociación Española de Técnicos en Salvamento Acuático y Socorrismo (Aetsas), la Escuela Segoviana de Socorrismo y la empresa Abrisud. Las muertes de menores por ahogamiento representan el 8% del total, lo que supone la tercera causa de muerte accidental de menores en España, tras los accidentes de tráfico y atragantamientos. En los últimos cuatro años han muerto 160 menores de 14 años en accidentes de tráfico frente a los 87 fallecidos en entornos acuáticos. Mientras los fallecimientos en carretera muestran una curva descendente, la de ahogamientos muestra una tónica al alza, principalmente debido a la falta de prevención a nivel estatal y autonómico. La principal causa de los incidentes en los más pequeños es la caída accidental al agua, que pueden acceder a piscinas o lugares con agua por falta de vigilancia o protección de acceso. La falta de supervisión adulta es la causa directa del 25% de los incidentes de ahogamiento de menores y teniendo en cuenta que en más de la mitad de los casos las noticias no recogen datos fiables sobre las circunstancias, seguramente esta implicación sea aún mayor. ANDALUCÍA Y CATALUÑALas condiciones del medio acuático (corrientes de resaca u oleaje) son la segunda causa más importante que origina que se produzca un incidente de ahogamiento en niños, generalmente en edades más avanzadas.La falta de protección o la violación de las normas de seguridad (por los menores o los adultos responsables) tienen también peso importante en los incidentes y su pronóstico. Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana son las comunidades más afectadas con 6 muertes registradas en cada una de ellas. Gerona y Málaga son las provincias con más menores fallecidos.Además del número de fallecidos se han registrado 159 incidentes con un resultado de 69 hospitalizaciones. A pesar de la plasticidad neurológica de los niños, se estima que más del 25%, tendrán secuelas permanentes.El 73% de los ahogamientos infantiles ocurridos son niños frente al 27% de niñas, al tiempo que el 78% de los ahogamientos de menores se producen en piscinas domésticas no vigiladas y playas. El perfil del menor fallecido es el de un niño de 2-4 años que fallece en la piscina doméstica por un descuido en la supervisión adulta. Más del 47% de menores fallecieron en piscinas privadas, un 13% en piscinas públicas, un 11% en playas, un 19% en embarcaderos, canales y puertos y el 10% restante en diversas localizaciones (contenedores, bañeras, etc.).