LA DGT VIGILA ESPECIALMENTE ESTE FIN DE SEMANA POR TIERRA Y AIRE LAS CARRETERAS CON MÁS MOTORISTAS

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán este fin de semana la vigilancia en las vías más frecuentadas por motoristas para mejorar la convivencia entre todos los usuarios de las carreteras, y lo harán a pie de carretera y desde el aire con los helicópteros de la Dirección General de Tráfico (DGT).Se trata de la primera de las cuatro campañas intensivas que la DGT pondrá en marcha este verano, después de que más de 100 motoristas hayan fallecido durante el primer semestre de este año por accidentes de tráfico en las carreteras españolas.El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, señaló en un comunicado que “los adelantamientos antirreglamentarios, el no uso del casco, los excesos de velocidad y el consumo de alcohol y otras drogas son los principales factores de riesgo y la mayor parte de las infracciones que cometen los motoristas, de ahí que se incremente la vigilancia sobre estas variables”.El parque móvil en España cuenta con algo más de tres millones de motocicletas, lo que supone un 9% del total de 32 millones de vehículos. En 2015 (último año con datos consolidados) los motoristas estuvieron involucrados en un 25% de los accidentes con víctimas. Entonces, hubo 329 motociclistas fallecidos y otros 2.599 resultaron heridos graves.Pese a que el 75% de los accidentes de motoristas se registran en las ciudades, las lesiones más graves se producen en accidentes que tienen lugar en las carreteras, que aglutinan el 75% de los fallecidos y un 45% de los heridos graves.Un 5% de los usuarios de motocicletas fallecidos en las carreteras en 2015 no utilizaban casco, al igual que un 1% de los heridos hospitalizados. En las vías urbanas, ocho de los 82 fallecidos en motocicleta no llevaban el casco, como tampoco lo llevaban un 3% de los heridos hospitalizados motoristas.Para los usuarios de motos aún reticentes al uso del casco, la DGT les recordó este viernes que no llevarlo incrementa el riesgo de lesión en la cabeza, la severidad de las lesiones, el tiempo de internamiento en el hospital y la probabilidad de muerte, y que llevarlo reduce el riesgo y la severidad de las lesiones en un 72% y la probabilidad de muerte en un 39%, dependiendo de la velocidad de la moto.Tráfico subrayó que el uso del casco es además obligatorio y no llevarlo supone una infracción grave sancionada con 200 euros y la detracción de tres puntos. Al margen del uso del casco, la DGT indicó que existen otros factores de vital importancia para la seguridad de los motoristas, como el cumplimiento de las normas sobre velocidad, alcohol y drogas, adelantamientos, permiso de conducir y documentación del vehículo adecuada y en regla, y utilizar un equipamiento apropiado.