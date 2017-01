Detenido el conductor del bus escolar siniestrado por dar positivo por cocaína

Etiquetas

El conductor el autobús escolar accidentado esta mañana en la localidad madrileña de Fuenlabrada ha sido detenido por un delito de conducción bajo la influencia de drogas. La segunda prueba también dio positivo en consumo de cocaína, según la Guardia Civil.

Ya en la primera dio positivo en cocaína en el narcotest. Pero la Guardia Civil debía confirmar si estaba bajo los efectos de las drogas con un segundo test. Este era una analítica para aportar más datos sobre el consumo de la cocaína. En el control de alcoholemia dio negativo. El conductor responde a las iniciales de E.G.G., es madrileño y tiene 34 años.

Además, se investiga si el vehículo tenía algún fallo técnico. Un amortiguador estaba dañado, pero no se sabe si ha sido con motivo del accidente. El autobús tenía once años de antigüedad y la ITV en regla. El conductor llevaba quince días en la empresa.

Aumentan el número de personas que conducen bajo los efectos de las drogas

Por lo general, un examen sangre puede dar en positivo hasta 12 horas pasadas desde su ingesta. Sin embargo, si te vas a realizar un examen de orina puede ser detectada dentro de los 4 días después de su consumo pero como ninguna cifra es efectiva se debe tener en cuenta que puede llegar hasta los 10 días.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), doce de cada 100 conductores que circulan por las carreteras españolas se ponen tras el volante después de haber consumido bebidas alcohólicas y/o drogas ilegales. En concreto, un 10% dio positivo por drogas con o sin alcohol, un 3% por alcohol (por encima de 0,05 miligramos por litro de aire) con o sin drogas), un 2% por alcohol y un 8% por drogas, de las cuales la más frecuente fue el cannabis, seguido de la cocaína.

Asciende a 21 el número de heridos

Aunque en un primer momento se habló de 17 niños heridos con edades entre los 11 y los 14 años, la cifra ha ascendido hasta 21. Todos han sufrido contusiones leves y politraumatismos de carácter leve. El autobús escolar volcó en la M-506, a la altura del kilómetro 10, en la demarcación de Fuenlabrada, según el Emergencias Comunidad de Madrid 112. El conductor también ha resultado herido con carácter leve.

Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, ha confirmado que hay "17 heridos leves con magulladuras". Las causas del accidente se están investigando, aunque la ruta no cuenta con ningún tipo de peligrosidad. Los chicos no saben por qué ha dado dos vueltas a la rotonda, no sabemos si ha dado con algún bordillo. No tenemos más referencias y esperamos a lo que nos diga la Guardia Civil. No hay ningún otro coche implicado". En cuanto a la rotonda "no es peligrosa".

El vehículo ya ha sido levantado

El autobús iba al instituto Jimena Menéndez Vidal con un total de 44 niños más el conductor. La mayoría de los niños han ido a clase. Los servicios de emergencia han levantado el vehículo en torno a las 11.00. Algunos de los niños tenían examen y han acudido al centro a realizarlo.

ℹ️ En estos momentos se procede a la retirada del autobús escolar accidentado en #Móstoles. pic.twitter.com/nxJzBQJ00b — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 25 de enero de 2017

Alrededor de las 8.15 horas, el servicio de emergencias ha recibido el aviso de que un autobús ha volcado al tomar una rotonda. El vehículo ha quedado volcado lateralmente y el habitáculo no ha quedado deformado, por lo que los niños han podido salir por su propio pie. Se cree que el conductor dio dos vueltas a la rotonda.

Se ha trasladado a los heridos a los hospitales de Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, donde se procederá a su observación. Hasta el lugar han acudido bomberos de Móstoles y Fuenlabrada, así como 12 dotaciones del SUMMA, varias ambulancias de la Cruz Roja y policía municipal de ambos municipios. Asimismo, se montó un hospital de campaña para atender a los afectados en el lugar.