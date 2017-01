(AVANCE) YAKOVLEV. COSPEDAL PIDE PERDÓN EN NOMBRE DEL ESTADO POR NO HABER RECONOCIDO ANTES SU RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

Etiquetas

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pidió perdón este lunes en nombre del Estado por no haber reconocido antes la responsabilidad patrimonial de la Administración en el accidente del Yak-42 en el que murieron 62 militares españoles.Durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, varios portavoces reprocharon a Cospedal que en su primera intervención no pidiera perdón a las familias de las víctimas y la emplazaron a hacerlo. En su réplica, aseguró que entre sus defectos no está la soberbia y por ello no tiene problema en pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido antes esa responsabilidad patrimonial de la que habla el dictamen del Consejo de Estado, y precisó además que lo hace "de corazón".