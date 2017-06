Àlex Márquez: "Estoy muy contento de lograr la 'pole' en casa"

Etiquetas

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado este sábado tras lograr la 'pole position' en el Gran Premio de Catalunya que está "muy contento" por haberlo hecho de nuevo, como hizo en 2014 en Moto3, ante sus fans aunque ha matizado que será una carrera complicada por el calor.

"Estoy muy contento de lograr otra vez la 'pole' delante de mi público. El calor es muy intenso y es difícil ir deprisa en una superficie tan resbaladiza y bacheada, por lo que ahora mismo me gustaría saltar a una piscina para quitarme el calor", apuntó el de Cervera en declaraciones facilitadas por el equipo.

En este sentido, comentó que el "gran trabajo" hecho ha tenido su recompensa. "En el FP3 esta mañana ya he ido rápido y he sentido confianza para poder luchar por ella, por eso estoy encantado de poder haber hecho bien el trabajo. He dado una gran vuelta al comienzo de la sesión y estoy muy motivado para ganar delante de mis fans".

Además, quizá la presión que ponen en él en su equipo otros pilotos no le vaya bien del todo. "Todos están centrados en mí y mi compañero, pero hay más pilotos. Estoy tercero, tengo muchos puntos por recuperar. Mañana es un buen momento, pero no puedo perder la cabeza", reconoció.

Tampoco está muy a gusto con el asfalto del Circuit de Barcelona-Catalunya, y comparte las sensaciones de otros compañeros. "Los pilotos de MotoGP tienen problemas con los neumáticos Michelin, pero creo que es más porque el asfalto está bacheado. Será difícil de cara a la carrera, creo que el problema está en el asfalto y espero que para el año que viene lo cambien", apuntó.

Por su parte, su compañero Franco Morbidelli --sexto en la calificación-- señaló que, pese a la dificultad del fin de semana, está "contento". "Ha sido un fin de semana duro porque he sufrido para encontrar sensaciones positivas con tanto calor", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

"La carrera es mañana y estoy seguro de que estaremos mejor, porque la carrera es la parte más importante de todo el fin de semana. Como en Mugello, tendré que ser listo y asegurarme de conseguir sumar puntos para el Campeonato del Mundo", comentó.