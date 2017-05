Canet: "Hemos empleado la jornada en tantear la pista"

Etiquetas

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que la lluvia ha trastocado sus planes en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de España y que han empleado el tiempo en "tantear la pista" del circuito de Jerez, y ha afirmado que el sábado trabajarán bien debido a la "buena puesta a punto" de la moto.

"Esta mañana era peligroso salir a pista debido a la capa de humedad que había. Después se ha puesto a llover más intensamente, pero quedaba poco tiempo para rodar y hemos decidido no salir. Por la tarde hemos visto que la pista tampoco estaba aún como para montar neumáticos lisos, así que hemos esperado un poco para salir. Después hemos visto que quedaban parches de humedad en algunos puntos del trazado y eso complicaba todo un poco", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El valenciano, que se situó undécimo al final de la jornada tras rodar 14 vueltas, confía en que la situación mejore el sábado. "Creo que para mañana el pronóstico es de sol; si es así, creo que trabajaremos bien porque ya tenemos una buena puesta a punto que conseguimos durante la pretemporada, así que mañana espero hacerlo mejor. El objetivo para hoy era rodar en seco, pero debido a la meteorología hemos empleado la jornada en tantear la pista", subrayó.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, ha reconocido que no ha podido sacar demasiadas conclusiones tras una jornada en la que terminó decimoquinto después de dar sólo ocho vueltas al trazado jerezano. "Esta mañana ha llovido y, como la previsión es de sol para mañana y para el día de carrera, hemos decidido no salir a pista en la FP1 para no tomar riesgos", manifestó.

"En el segundo libre, al poco de haber iniciado el entrenamiento, ha salido el sol y la pista se ha ido secando rápidamente. Cuando faltaban 15 minutos para finalizar el libre hemos decidido salir y, aunque parecía que la pista estaba completamente seca, había algunos puntos donde aún patinaba mucho por la humedad. Hemos salido con la intención de concentrarme en la conducción y recuperar las sensaciones en esta pista, que es muy rápida y muy técnica", finalizó.