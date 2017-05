Marc Márquez: "No me siento bien en la moto pero soy rápido"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha explicado este jueves en Jerez, donde se disputa este fin de semana el Gran Premio de España, que sigue sin sentirse bien ni cómodo en su Honda pero ha añadido que por alguna razón es rápido y espera demostrarlo en el circuito jerezano, para dar así continuidad a su triunfo en el pasado GP de Las Américas en Austin.

"De momento, no me siento bien con la moto pero soy rápido, espero que en el futuro me sienta mejor y pueda ser incluso más rápido. Estamos intentando entender las sensaciones que tengo en la moto", aseguró el de Cervera en rueda de prensa.

Reiteró, en este sentido, que su moto de ahora quizá está algo por encima de la de 2014, cuando logró diez triunfos consecutivos, pero aclaró que los rivales "son mejores" ahora. "Tienes que seguir mejorando y creciendo, Honda está trabajando muy duro porque necesitamos trabajar y al mismo tiempo entender muchas cosas", detalló.

"Todos los pilotos de Yamaha están muy fuertes, sobre todo los dos de fábrica y Johann Zarco. Nuestros puntos fuertes son menos pero nuestros puntos débiles son algo mejores, hay cierta compensación. Veremos durante el fin de semana pero intentaré estar al máximo nivel", apuntó sobre sus rivales principales, como Maverick Viñales o Valentino Rossi.

Márquez llega a Jerez tras ganar en Austin y ver reflejado su trabajo en el asfalto. "Llegó el momento de apretar y conseguir un buen resultado, porque nuestro rendimiento en las primeras carreras estuvo bien pero el domingo no era capaz de acabar en una buena posición. En Austin llegó ese momento, y ahora estamos en Jerez donde hicimos un test en febrero y me sentí bastante bien", comentó.

"Llegamos con una moto totalmente distinta, hemos aprendido muchas cosas en estas cuatro carreras, y veremos qué pasa el fin de semana. El año pasado fuimos capaces de estar ahí el fin de semana pero el domingo subió la temperatura y fue muy difícil, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible y estar en el podio", auguró el de Cervera.

Además, celebro regresar a Europa tras las carreras de Catar, Argentina y Austin. "Volvemos a Europa, las pistas son diferentes, más estrechas, algunas incluso más cortas. Cuando encuentras una configuración base en Jerez puede funcionar para otros circuitos. Está claro que está muy bien que los tres primeros pilotos están en pocos puntos de distancia y es bueno para el campeonato", celebró.

Por otro lado, volvió a comentar los problemas de Honda en la F1, sufridos por Fernando Alonso. "A todos nos sorprende lo que está pasando en Honda en la Fórmula 1. A veces el proyecto no va en la dirección adecuada y cada año cambian el reglamento. Sé que estoy en la familia de Honda pero me preocupo de MotoGP y estamos trabajando bien y luchando por el título. Aunque al proyecto de Fórmula 1 le deseo lo mejor", se sinceró.