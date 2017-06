Martín: "Somos muy fuertes, pero nos falta algo"

Etiquetas

El piloto español de Moto3 Jorge Martín (Honda) ha asegurado que no está "del todo contento" con su pole para la carrera en el Gran Premio de Catalunya, ya que, aunque son "fuertes", les falta "algo" que espera que puedan encontrar el domingo durante la prueba en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Estoy contento, pero no del todo. Tengo que rematar mañana, tengo muy mal sabor de boca de Mugello. Somos muy fuertes, tenemos mucho potencial, pero nos falta algo que espero que encontremos mañana", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP tras la sesión de calificación.

En este sentido, el de San Sebastián de los Reyes no se mostró muy satisfecho con lo realizado este sábado. "Esta vez no tenía una penalización como la otra vez. Desde esta mañana, venía bajando seis décimas por vuelta el tiempo que podía hacer la pole. No ha sido una vuelta en la que haya dado la vida, pero sí fuerte", concluyó.